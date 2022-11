A Dronero il successo di GIOCADRÒ, l'inaugurazione del Parco Giochi Diffuso

In tantissimi, adulti ma sopratutto bambini, erano presenti a Dronero sabato pomeriggio, 29 ottobre, per l'inaugurazione di GIOCADRÒ: il Parco Giochi Diffuso.

La riuscita di un progetto ambizioso nelle parole emozionate del sindaco di Dronero Mauro Astesano. Con lui, presenti il vicesindaco Mauro Arnaudo insieme agli assessori Carlo Giordano e Marica Bima e la consigliera Miriana Aimar. Da parte di quest'ultime, Marica Bima e Miriana Aimar, un impegno importante nel seguire il progetto e nella sua effettiva realizzazione. Ad essere le menti del progetto, invece, i consiglieri Pierluigi Balbi e Daniela Rebuffo. Presente all'inaugurazione anche il vicepresidente dell'Unione Montana Valle Maira nonché sindaco di Cartignano Francesco Cioffi.

Si è dato poi il via alla festa di Halloween, giocando nelle varie postazioni del Parco Giochi Diffuso. Sotto l'ala del Teatro i maghi di Blink Circolo Magico per uno speciale Gioco dell'oca, in piazza Martiri i volontari di Dronero Cult per divertirsi a Twister, a scacchi e a dama, Oltremaira in viale Stazione con i soci dell'associazione Effetto Farfalla per un bellissimo percorso da fare in bici ed in piazza don Mattio e via Roma giocando con gli animatori dell’oratorio San Luigi di Dronero.

A realizzare i giochi Alessia Puli, giovanissima e talentuosa regista, animatrice e illustratrice italiana, incaricata dal Comune e presente anche all'importante giornata di sabato.

Classe 1995, Alessia Puli si è laureata all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (Laurea Magistrale). Dopo un anno di Erasmus come allieva di illustrazione in Belgio, è stata selezionata per un anno di Erasmus Internship come stagista in uno studio di animazione belga, Camera-etc. Qui, ha realizzato il suo primo cortometraggio, "Poussière", che è stato selezionato a dodici Festival del Cinema Internazionali: a Pescara in Italia, a Bogotà in Colombia, a Bruxelles in Belgio, a Madrid e Santiago de Compostela in Spagna, a Parigi, Pontarlier e Aubagne in Francia, a Pernambuco in Brasile, a Lima in Perù, a Bucarest in Romania e a San Francisco negli USA.

Tornata in Italia dopo la pandemia, ha continuato il suo lavoro come animatrice freelance, creando altri cortometraggi: "Memories", selezionato a quattro Festival delCinema Internazionali (Francia - Contis, Grecia - La Canea, Italia - Bologna e Modena, al Future Film Festival e a Carate Brianza) e "Mornings like this", appena distribuito e già selezionato a Seul, in Corea del Sud, da dove è appena tornata.

Scelte mai a caso, nell'uso dei colori e nei confini tracciati. L'accuratezza che è frutto anche di un profondo lavoro interiore, con se stessa, delle esperienze vissute e degli incontri fatti, in una sensibile elaborazione creativa. Alessia Puli raffigura, tra le altre cose, episodi incentrati sull’accettazione di se stessi e sul diventare adulti. Episodi descritti con semplicità e una sottile ironia, per lo più attraverso l’animazione tradizionale, gli acquerelli o la Linea Chiara.

Ha inoltre già realizzato tre film di animazione e sta lavorando al quarto, "Swimming Techniques". I suoi film sono fatti in modo tradizionale disegnando ogni singolo movimento, frame per frame (Sito Web: bit.ly/alessia-puli. Profilo Vimeo: https://vimeo.com/alessiapuli).

Giocadrò è un'iniziativa nata grazie al bando della Regione Piemonte “Giochiamo all’aria aperta”, finalizzato a realizzare occasioni di svago, crescita e rafforzamento attraverso lo sviluppo di conoscenze e a promuovere l’utilizzo dei luoghi pubblici, nonché alla creazione di reti locali di lavoro sulla comunità. L’iniziativa ha coinvolto: il Comune di Dronero come capofila, l'ufficio progettazione dell'AFP di Dronero , l’Istituto scolastico comprensivo di Dronero e le associazioni Dronero Cult, Blink Circolo Magico, Mastro Geppetto ed Effetto Farfalla e l'Oratorio San Luigi di Dronero.