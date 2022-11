Consiglio Provinciale, "Bisogna saper scegliere il tempo, non arrivarci per contrarietà”

“Bisogna saper scegliere il tempo. Non arrivarci per contrarietà” , cantava Francesco Guccini.

Quanto successo ieri, nella seduta del Consiglio provinciale in cui il Presidente Robaldo ha presentato le linee programmatiche, riporta alla mente quel passaggio della celebre canzone “Eskimo”.

Dopo la sfida persa sulla presidenza della Provincia, il centrodestra di Ripartiamo dalla Granda - con l’esclusione di Marco Bailo di Fratelli d’Italia - si allinea a La Nostra Provincia e Granda in Azione. Un episodio che segnala a tutti quel che noi registriamo nei territori da molti mesi, e che l’esito delle recenti elezioni politiche ha amplificato: un malessere diffuso che serpeggia tra le fila forziste, in maniera macroscopica, ed in parte anche tra i leghisti.