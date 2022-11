Cerimonia di lancio del Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes

Avrà luogo martedì 8 novembre dalle ore 18.30, nella sala Michele Ferrero della Confindustria Cuneo, la cerimonia di lancio della XVII edizione del “Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes” unitamente alla III edizione del “Premio di Poesia Gianni Romano”.

Il primo, premia le composizioni degli studenti dai 12 ai 18 anni, mentre il secondo è riservato ai soci dei Rotary Club a livello nazionale e internazionale che abbiano scritto delle composizioni poetiche. In entrambi i casi non esiste una tematica prefissata per non bloccare l’estro creativo.

Novità di questa edizione è l’organizzazione di un laboratorio poetico, dalle ore 17 alle ore 18, nella stessa sede, a cura del critico letterario e poeta Michele Tortorici, invitato d’onore insieme a Piero Leonardi, animatore culturale.

Tema del laboratorio destinato ai giovani per fornire loro delle piste metodologiche: “Perché i poeti vanno a capo prima che finisca il rigo? Domande e, forse, risposte sul testo poetico. Piero Leonardi, da parte sua, proporrà alcune interpretazioni di testi poetici classici. Fra gli invitati, partecipa il cuneese Luca Isoardo che leggerà una sua composizione e presenterà Paolo Gambi, presidente dell’associazione “Rinascimanto poetio”. L’intervento è previsto in video conferenza. Un appuntamento da non perdere al quale parteciperanno anche le delegazioni rotariane d’Oltralpe, partner anche loro del prestigioso premio.

Fra i partner italiani del Premio Inter-Alpes, si distingue l’Alliance française di Cuneo che destina tre premi a composizioni poetiche elaborate da studenti italiani in lingua francese, come reciprocamente fanno i Rotary Club francesi premiando composizioni in lingua italiana scritte da studenti francesi. Per informazioni contattare info@alliancecuneo.eu