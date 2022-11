Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate a Bagnolo Piemonte

Nella mattinata di oggi, a Bagnolo Piemonte, si è tenuta la manifestazione per la festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Il corteo, a cui hanno partecipato l'Amministrazione Comunale, le Associazioni e la popolazione, è partito dalla piazza principale per poi proseguire, accompagnato dal Complesso Bandistico Bagnolese, fino alla Cappella dei Caduti. Qui, dopo aver reso un omaggio floreale, è stata celebrata la Santa messa in suffragio dei Caduti e dei Dispersi della Grande Guerra avvenuta negli anni 1915/1918. Terminata la funzione, il corteo si è recato al Monumento dei Caduti dove è stata deposta la corona d'alloro e, in chiusura della manifestazione, è stato tenuto un discorso dal Sindaco Roberto Baldi.