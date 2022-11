Strade pulite a Bagnolo Piemonte: il Comune ringrazia Regione e operai forestali

L'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico di Bagnolo Piemonte esprimono il proprio ringraziamento alla Regione Piemonte e alla Squadra Operai Forestali n. 102 coordinata da Riccardo Costa per "la solerte ed efficace attività di manutenzione del territorio, finalizzata a garantire un ottimale transito veicolare e favorire una corretta regimazione delle acque".



Lo sfalcio di erba e fronde da banchine e attraversamenti è stato effettuato nel settore a monte di Pra 'd Mill, nel tratto di via Balma Oro, da località Stalla Nuova al ponte Rio Infernotto, al fine di consentire un corretto sviluppo delle attività nelle zone montane.



Anche per il futuro l’Amministrazione di Bagnolo auspica "la prosecuzione di questa proficua collaborazione tra enti, che ha portato a termine e proseguirà nella gestione di interventi nelle zone più disagiate del nostro territorio montano e collinare, in un'ottica di collegamento tra le varie realtà che costituiscono il vasto territorio del nostro Comune".