Bra, Santa Messa alla Madonna dei Fiori in suffragio dei donatori defunti di Avis e Fidas

“Sursum corda” e anche gli stendardi! 6 novembre Avis e Fidas di Bra hanno rinnovato il momento di ricordo di chi non c'è più.

Le due associazioni, come una grande famiglia, si sono ritrovate ai piedi della Madonna dei Fiori, per celebrare la Santa Messa in suffragio dei donatori defunti. La funzione è stata presieduta da don Gilberto Garrone, alla presenza dei presidenti dei due sodalizi, Patrizia Piu (Avis) e Tommaso Allocco (Fidas), accompagnati dalle rispettive delegazioni e da una rappresentanza delle sezioni territoriali.