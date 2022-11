Il Lions Club Mondovì Monregalese porta a termine il service in Kenya

Nell’ambito degli obiettivi di servizio del Lions Club Mondovì Monregalese in questi ultimi anni era in corso di attuazione il service dedicato all’Africa, con supervisor i soci Mario Pregliasco e Pietro Botto, i quali si sono recati direttamente in Kenya, dopo costante collegamento durante la fase di attuazione del progetto.

Per poter dare corso a questo ed altri progetti era stata organizzata un’Asta Benefica, grazie alla collaborazione con artisti locali, finalizzata ad una raccolta fondi per fini benefici.

Le risorse sono state destinate a diversi progetti, tra i quali il progetto definito “Autosostentamento”.

In questi giorni il socio Lions Mario Pregliasco ha illustrato l’obiettivo che ora è stato completamente raggiunto: “L’Associazione a cui ci siamo appoggiati in Kenya (Karibuni) ha espresso la massima utilità verso la costruzione di un allevamento di galline ovaiole presso il sito di Langobaya.

Avevamo fatto un primo sopralluogo per visionare l’area prevista, e successivamente monitorato da remoto il proseguo dei lavori. Quest’anno, a fronte di un ulteriore sopralluogo, abbiamo potuto vedere in loco l’opera finita: le uova prodotte vengono utilizzate direttamente per l’alimentazione dei lavoratori della Farm e degli studenti; gli esuberi vengono commercializzati e distribuiti agli alberghi e ai vari esercizi commerciali di Malindi.”

Il presidente Sergio Zavattero ha evidenziato: “Da sempre i Lions si dedicano al servizio volontario per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo. È facile rendersi conto come le comunità siano sempre più afflitte dalla scarsità alimentare e dalla fame. Come club siamo orgogliosi di aver portato a compimento questo importante service che si inserisce nelle attività per contrastare la lotta alla fame, una delle sfide globali Lions.”