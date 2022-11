All'ospedale Santa Croce di Cuneo un Centro cefalee attento alla donna

Anche l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle ha ottenuto nei giorni scorsi, nel corso di un evento organizzato da ONDA (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), il riconoscimento di Centro cefalee che, insieme ad altri 142 sul territorio nazionale, offre percorsi e servizi dedicati alla gestione dell’emicrania nelle diverse fasi di vita della donna.

L’emicrania in Italia colpisce 6 milioni di persone, di cui 4 milioni sono donne. In età adulta, tra la pubertà e la menopausa, ne soffre più di 1 donna su 4 (il 27 per cento).

C’è uno scenario epidemiologico che vede l’emicrania fortemente caratterizzata in quanto patologia di genere, riguardando principalmente le donne in età giovane-adulta, che sviluppano forme più severe rispetto agli uomini, manifestando livelli più elevati di disabilità e un maggior numero di comorbilità. Sono i numeri a dirlo: sono 6 milioni le persone che soffrono di emicrania in Italia e di queste 4 milioni sono donne.