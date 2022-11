Avrebbero picchiato un uomo in un locale in centro a Cuneo: due amici a processo

E.L. e D.S., trentenni, si trovano sotto accusa davanti al Tribunale di Cuneo per lesioni aggravate in concorso. I due, nell’aprile 2019, si trovavano in un locale del centro città e qui, avrebbero preso a calci e pugni un 45enne, parte civile, causandogli un trauma cranico e facciale.

Nel corso dell’istruttoria i due imputati avevano rilasciato spontanee dichiarazioni. Uno di loro, E.L., aveva spiegato al giudice che quella sera avrebbe avuto un battibecco con una comitiva di ragazzi: “Ad un certo punto, sono stato spinto e ho urtato contro un ragazzo che nulla c’entrava con il gruppo con cui avevo avuto il diverbio. Lui ha alzato le mani ed io ho frainteso. Gli ho tirato un pugno.” L’imputato si è detto dispiaciuto, aggiungendo di aver intenzione di risarcire la vittima.

Il coimputato D.S. ha invece riferito di essere intervenuto solo per placare gli animi: “Quella sera io ero insieme ad un’amica e con E.L. eravamo distanti. Ho visto un gruppo di persone che erano tutti su di E. Ho cercato di calmare la situazione. Non ho toccato nessuno, non sono il tipo e poi sono intervenuto a cose fatte. Non ho visto nient’altro”.

Nell’ultima udienza, è stata chiamata a deporre la ragazza che si trovava in compagnia dei due trentenni. La testimone ha riferito che quella sera aveva notato che c’era un po’ di confusione e che poi ha visto E.L. mentre veniva portato fuori dal locale dagli addetti alla sicurezza: “Io e D. ci siamo diretti verso E. nel frattempo che veniva fatto uscire. Anche altre persone sono state portate fuori. Non ho visto nessuno ferito. D. non è intervenuto per separare il gruppo, è uscito insieme a me. Ho visto che stava iniziando una discussione verbale che avrebbe potuto trasformarsi in rissa”.

Il 18 aprile, la discussione.