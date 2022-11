Jazz Visions non poteva chiudere meglio la stagione 2022

Una produzione originale di Fondazione Fossano Musica in cui il jazz e la letteratura si incontrano nel nome di Cesare Pavese.

Opera Jazz - Il Mestiere di Vivere parlando di Cesare Pavese, delle Langhe e del Jazz

Musica: Gianni Virone

Testo: Pierfrancesco Di Noia

Narratore: Pinuccio Bellone

I Musicisti:

Sonia Schiavone, voce

Gianni Virone, tenor sax, clarinetto e flauto

Claudio Chiara, sax soprano, alto e flauto

Fulvio Chiara, tromba e flicorno

Didier Yon, trombone

Fabio Gorlier, pianoforte

Alessandro Chiappetta, chitarra

Francesco Bertone, contrabbasso

Ruben Bellavia, batteria

Correva il 1937, e parlare degli Stati Uniti, la potenza giudaico-capitalistica, in termini non

graditi al regime, poteva essere oltremodo pericoloso. Questa operazione di interessamento

alla cultura americana e alla sua diffusione avveniva in Italia soprattutto a Torino, dove

operava un consistente gruppo di intellettuali in cui il mito americano era centrale per più di un

aspetto interpretativo. Pavese, il deus ex machina dell'americanismo piemontese, operò fino

alla metà degli anni trenta con le traduzioni degli scrittori statunitensi contemporanei e con "I

saggi critici" trasforma il mito americano in "fede letteraria ed ideologica" e fede jazzistica,

potremmo aggiungere. L'interesse più o meno forte per una forma culturale tipicamente

americana quale è il jazz accomunò infatti intellettuali ed artisti molto diversi tra loro per

interessi e discipline praticate, ma anche per mentalità e grado di impegno politico.

Fin dagli anni venti, ma in modo più radicato e consapevole a partire dal dopo guerra, nasce

la grande tradizione jazzistica del nostro paese. Si accolgono e si rielaborano ritmi giunti da

oltre oceano dando vita alla “nuova musica” che in quegli anni conquistò il paese.

Aperta ora alle suggestioni d’avanguardia, ora a impostazioni più consolidate, questa passione

è rimasta intatta nei decenni e ancora oggi catalizza moltissimi cultori di una musica sempre

“work in progress”. In questa essenza impalpabile, nella sua ricerca continua di emozioni tra

suoni e dissonanze, si possono forse individuare le ragioni del fascino che il jazz ha sempre

esercitato sui musicisti e su chi a vario titolo si avvicina a questo genere musicale.

