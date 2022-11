Moretta, la popolazione a confronto con i Carabinieri per il problema dei furti

Si è svolto nella serata di venerdì 11 novembre, presso Cascina San Giovanni, l'incontro con il maresciallo Frasca, comandante della Stazione dei carabinieri di Moretta.

La tematica affrontata dal maresciallo ha riguardato furti e rapine.

Riportando esempi e fatti accaduti, nel rispetto della privacy e della sicurezza del cittadino, il maresciallo ha elencato e spiegato in modo preciso ed esaustivo le casistiche dei furti e delle rapine che avvengono al giorno d'oggi.

Seppur Moretta risulti meno soggetto a questi tipo di azion,i bisogna comunque assumere atteggiamenti responsabili e prudenziali.

Diffidare di tutti coloro che si presentano dichiarandosi addetti del gas, dell'acquedotto, dell'energia elettrica o di carabinieri in borghese: l'intento è quello di entrare in casa per sottrarre oro o soldi. I malintenzionati agiscono poi sullo stato di agitazione e confusione che una notizia può generare nella vittima.

A fronte di telefonate da parte di parenti che chiedono soldi perché si trovano in una situazione critica e impossibile da risolvere se non tramite esborso di denaro e intendono inviare altra persona per il ritiro, il maresciallo invita a mantenere la lucidità e a non agire su richiesta.

Altrettanto si è invitati a fare nel caso in cui si è alla guida dell'automobile e si viene fermati con scuse diverse (lancio dell'uovo sul parabrezza, specchietto rotto..). Non cadere nella tentazione di risolvere in modo personale la questione ma chiamare i carabinieri e l'assicurazione. Mai poi lasciare borse o oggetti di valore nel momento in cui si scende dall'auto.

Il maresciallo Frasca ha più volte ribadito che in tutti in caso in cui non si è tranquilli e si ha un sospetto è bene chiamare la stazione dei carabinieri o il 112, stazione operativa che smista gli interventi delle forze dell'ordine a seconda delle richieste.

Concluso l'incontro, il Sindaco Gatti ha ringraziato il Maresciallo per il prezioso intervento e contributo che dà sempre.