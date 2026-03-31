Forte vento nell’Albese: vigili del fuoco al lavoro tra corso Bixio, via Europa e via Scaglione Dario

Intervento dei vigili del fuoco di Alba nell’Albese, dove il forte vento ha provocato la caduta e lo spostamento di lamiere, grondaie e diversi elementi strutturali, finiti su strade e cortili tra corso Bixio, via Europa e via Scaglione Dario.

Le squadre sono impegnate nelle operazioni di rimozione e messa in sicurezza dei materiali dispersi dal vento. Per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza, alcuni passaggi pedonali risultano temporaneamente inibiti fino al termine delle operazioni.