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Cronaca | 31 marzo 2026, 20:05

Forte vento nell’Albese: vigili del fuoco al lavoro tra corso Bixio, via Europa e via Scaglione Dario

Rimozione di lamiere, grondaie ed elementi strutturali finiti su strade e cortili: passaggi pedonali temporaneamente inibiti

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Intervento dei vigili del fuoco di Alba nell’Albese, dove il forte vento ha provocato la caduta e lo spostamento di lamiere, grondaie e diversi elementi strutturali, finiti su strade e cortili tra corso Bixio, via Europa e via Scaglione Dario.

Le squadre sono impegnate nelle operazioni di rimozione e messa in sicurezza dei materiali dispersi dal vento. Per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza, alcuni passaggi pedonali risultano temporaneamente inibiti fino al termine delle operazioni.

Redazione

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