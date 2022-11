Cordoglio a Monastero di Vasco per la scomparsa di Giovanni Olivero, "Pusot"

Profondo cordoglio a Monastero di Vasco per la scomparsa di Giovanni Olivero, conosciuto da tutti in paese come "Pusot".

Da sempre attivo nella comunità, fabbro da diversi anni in pensione, si è spento all'età di 81 anni.

In paese lo ricordano tutti per aver sempre collaborato alle iniziative proposte dalla Pro loco, occupandosi in particolare dei giochi e dell'animazione per i bambini in occasione della fiera, dell'estate ragazzi o degli eventi a Vasco, dove risiedeva.

"Oggi è un giorno triste per Monastero. Giovanni era una persona molto attiva - ricorda il presidente della pro loco Andrea Musso - che ci invogliava e spronava a fare sempre meglio. Si è sempre adoperato moltissimo per il suo Comune e, in questi anni, ha sempre collaborato con la nostra pro loco per l'organizzazione di eventi e manifestazioni. Instancabile lavoratore, sempre presente alla fiera, all'estate ragazzi ed agli eventi frazionali. Insomma una persona d'altri tempi.