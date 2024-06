Alba, Riccardo Spolaore è il più giovane consigliere comunale d'Italia

Con grande orgoglio e soddisfazione, Gioventù Nazionale annuncia che Riccardo Spolaore, leva 2006, a 18 anni e un mese, è stato eletto come il più giovane consigliere comunale d'Italia nel comune di Alba, in rappresentanza del primo partito Nazionale.

Il Coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Cuneo, Alberto Deninotti, neo eletto Sindaco di Marene, ha dichiarato: "L'elezione di Riccardo Spolaore come Consigliere comunale è una testimonianza della forza e della determinazione dei giovani nel voler contribuire attivamente al futuro delle nostre comunità. Riccardo rappresenta un esempio brillante di dedizione e passione per la cosa pubblica, dimostrando che l'età non è un limite quando c'è volontà e competenza."

"Questo traguardo non è solo mio, ma di tutti i giovani che credono nella possibilità di fare la differenza," ha commentato Spolaore, proseguendo con l’affermare che si sente "onorato di poter rappresentare la mia comunità e lavorerò con dedizione per portare avanti i valori e le istanze che stanno a cuore a tutti noi."

Gioventù Nazionale continuerà a sostenere e promuovere l'impegno dei giovani in politica, convinta che la loro energia, innovazione e visione siano fondamentali per costruire un futuro migliore per tutti.