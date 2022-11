Come Risparmiare sul Riscaldamento seguendo piccoli consigli

Come risparmiare sul riscaldamento

Il gas rappresenta una delle tante spese che le famiglie devono sostenere. Consumare meno, quindi, è fondamentale per arrivare a fine mese senza problemi riuscendo a gestire bene i costi e garantendo il benessere alla famiglia. Ma come fare per riuscirci? Ecco alcuni consigli semplici e utili su come risparmiare sul gas.

Come risparmiare sulla bolletta del gas in casa

Come diminuire i costi del riscaldamento a gas metano? Ci sono diversi modi per farlo ma non tutti li conoscono, vediamo quindi quali sono le soluzioni migliori per risparmiare sul gas senza dover rinunciare al caldo tepore domestico nelle giornate più fredde dell'anno.

Mantenendo la caldaia efficiente, facendo la giusta manutenzione periodica

Risparmiare sulla bolletta del gas è più facile se la caldaia funziona correttamente. Per questo è importante, non solo effettuare opere di riqualificazione energetica dove serve, ma anche eseguire regolare manutenzione e controlli per verificarne l'efficienza. Il monitoraggio e la pulizia della caldaia permette di risparmiare gas e riscaldare meglio ogni ambiente.

Un componente della caldaia che è importante che sia sempre in stato di massima efficienza anche a fini del risparmio è lo scambiatore, ovvero proprio quella parte che serve a cedere il calore all’acqua fredda riscaldandola. Spesso è oggetto di incrostazioni di calcare che possono essere rimosse con un’adeguata pulizia. Quando invece lo scambiatore è arrivato a fine vita è necessario sostituirlo con uno nuovo che puoi trovare anche online su ricambipercaldaie.it.

Lo stesso vale per i termosifoni che necessitano, anch'essi, di regolare manutenzione soprattutto dopo l'estate in quanto sono fermi da diversi mesi e possono incamerare aria.

Installando una caldaia a condensazione

Scegliere di installare una caldaia a condensazione, consente di ottenere un risparmio sul gas di notevole entità. Stiamo parlando di un abbattimento del costo che va dal 10 al 20% se utilizzato su un impianto classico, mentre se si utilizza un impianto radiante, quindi a bassa temperatura, si riesce a risparmiare sul gas di casa fino al 40% rispetto alla spesa sostenuta con una caldaia tradizionale.

Evitare gli spifferi di porte e finestre

Gli infissi possono fare la differenza sui costi di riscaldamento soprattutto se si tratta di porte e finestre vecchie che fanno entrare spifferi d'aria a volte impercettibili ma che influiscono notevolmente sulla temperatura degli ambienti. Se non si può sostituire totalmente i serramenti si può ovviare al problema applicando silicone e appositi dispositivi adesivi per evitare che l'aria fredda entri in casa. Ovviamente l'intervento migliore è la sostituzione dei vecchi infissi con una tipologia moderna ad alta conservazione termica. Un costo che viene ammortizzato rapidamente con un ottimo risparmio sul gas.

Avere la casa il più possibile termicamente isolata

Le case di nuova costruzione vengono progettate con un adeguato isolamento termico che permette di mantenere il calore all'interno degli ambienti senza dispersioni che vanno a influire sui costi di riscaldamento. Per le abitazioni più vecchie, invece, è necessario intervenire applicando alle pareti un cappotto interno o esterno a seconda della situazione specifica. Si tratta di uno strato di materiale che protegge la casa dalle temperature esterne, molto utile in inverno per risparmiare sulla bolletta del gas. L'isolamento termico, inoltre, riesce a evitare che si formi umidità nella casa mantenendo l'ambiente salubre e confortevole.

Riscaldare solamente le stanze abitate

Come risparmiare gas in casa? Una domanda che viene posta sempre più di frequente. Ecco un modo semplice, efficace e abbastanza intuitivo. Se l'abitazione ha più stanze e alcune di queste non vengono sempre utilizzate, basta evitare di scaldarle. Ovvero, mantenere il riscaldamento acceso solo nelle zone in cui si soggiorna, ad esempio nelle ore diurne si può accendere il riscaldamento nella zona giorno e nelle ore serali nella zona notte. Se ci sono ripostigli o stanzini utilizzati per conservare strumenti di pulizia o alimenti, spegnere i termosifoni in quegli ambienti in quanto il caldo potrebbe essere inutile.

Installare pannelli solari termici per l’acqua calda sanitaria

Un ottimo metodo per risparmiare bolletta gas e relativi costi di gestione della casa, è quello di applicare dei pannelli solari termici da utilizzare per riscaldare l'acqua. Perché a volte ci si dimentica che il gas non viene consumato solo per rendere la casa calda e accogliente ma anche per scaldare l'acqua per la doccia o per il bagno. Utilizzando dei pannelli solari si ottiene un consumo minore di gas, risparmio certo e senza rinunciare a un bel bagno bollente e rilassante.