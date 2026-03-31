SixtyOne riapre a Fossano: nuova gestione giovane e tanta passione per la moda

Dopo una breve pausa, SixtyOne torna ad animare il centro di Fossano con una nuova gestione e un rinnovato entusiasmo. Il negozio di abbigliamento, situato in Via Roma, ha riaperto ufficialmente le porte il 28 marzo, con un’inaugurazione che segna l’inizio di una nuova avventura imprenditoriale.

Alla guida di SixtyOne c’è Giorgia Belliardo, giovane titolare di 20 anni, che ha deciso di trasformare la propria esperienza lavorativa in un progetto personale.

"Ho lavorato nel negozio per un po’ come commessa – racconta – e, sapendo che il proprietario voleva vendere, ho deciso di imbarcarmi in questa avventura". Una scelta coraggiosa, dettata dalla passione per il mondo della moda e dalla voglia di mettersi in gioco.

SixtyOne si rivolge a ragazzi e giovani a partire dagli 8 anni in su, proponendo un’ampia selezione di capi pensati per ogni occasione. L’offerta spazia dall’abbigliamento sportivo a quello da cerimonia, senza dimenticare le soluzioni per la vita quotidiana, con un’attenzione particolare allo stile, alla comodità e alle tendenze del momento.

La riapertura rappresenta non solo un nuovo capitolo per il negozio, ma anche un segnale positivo per il commercio del centro cittadino. Con energia, idee fresche e un forte legame con il territorio, la nuova gestione punta a rendere SixtyOne un punto di riferimento per chi cerca abbigliamento di qualità e un’accoglienza attenta e professionale.

SixtyOne vi aspetta in Via Roma a Fossano per scoprire le nuove collezioni e sostenere una giovane imprenditrice che ha scelto di investire nel proprio futuro.