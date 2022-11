Cuneo, disordini e presenza di persone pericolose: chiuso per oltre dieci giorni un bar di corso Giolitti

Undici giorni di chiusura per 'tumulti, gravi disordini, frequentazioni di persone pregiudicate e pericolose' e 20.000 euro di sanzione elevata dai Nas di Alessandria per irregolarità igienico-sanitarie: sono queste le misure che hanno colpito il 'bar Bobo', in corso Giolitti a Cuneo.

La misura comminata dalla questura di Cuneo è giunta a seguito dei controlli realizzati dalle forze dell'ordine della città - poliziotti, militari dell'arma, finanzieri e polizia locale, circa 40 in numero totale - nella giornata di venerdì 11 novembre. Nel bar è stato riscontrato il mancato rispetto degli standard imposti dalle legge e tre diverse violazioni in materia igienico-sanitaria.

Contestualmente ai controlli sono state anche elevate sanzioni e riscontrati illeciti al 'Food Point' di via Meucci. Quest'ultimo locale ha riaperto oggi (venerdì 18 novembre), mentre il 'bar Bobo' riaprirà martedì 29 novembre.