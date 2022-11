Cuneo, musicisti davanti al Santa Croce per dire NO alla violenza sulle donne (VIDEO)

Un ensemble di musicisti del Conservatorio Ghedini di Cuneo oggi (22 novembre) in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, ha suonato vicino alle panchine rosse del S. Croce e del Carle per dire no alla violenza sulle donne.

Questa iniziativa si inserisce nell'ambito del Laboratorio Donna-Rete Antiviolenza coordinata dal Comune di Cuneo e della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Le trombe, con il loro suono forte e potente, hanno rappresentato un invito a denunciare, con forza, tutte le forme di violenza.