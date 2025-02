A Fossano Bottega Perla vende i prodotti creati dai detenuti: "Progetto che ha un valore commerciale e morale"

L'inaugurazione della Bottega Perla, in via Ancina

"Tra la città di Fossano e il suo carcere, esiste da sempre una collaborazione, un legame concreto che, in questo caso, ha realizzato un progetto innovativo, destinato a rendere la Casa circondariale una realtà sempre più integrata”.

L’assessore al Commercio di Fossano Giacomo Pellegrino, ha commentato con queste parole l’inaugurazione della Bottega Perla, in via Ancina, un negozio che propone i prodotti realizzati all’interno del carcere e non solo quello di Fossano.

"Fin dall’inizio - spiega l’assessore Pellegrino - abbiamo accolto con interesse la proposta di questo progetto fortemente voluto dalla direttrice del carcere, Assuntina Di Rienzo e da Antonella Aragno, referente dell’area giuridico pedagogica. Come amministrazione e come assessorato al Commercio ci siamo adoperati per poter agevolare l’apertura di questa bottega che ha un significato profondo e molto può insegnare alla nostra comunità. Ringrazio anche la cooperativa sociale Perla, alla quale è stato affidato il progetto”.

Al taglio del nastro era presente anche il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia: “Conosco le attività dentro e fuori dal carcere che da anni la direzione realizza per le persone recluse - ha sottolineato Graglia -. L’opportunità di lavorare è fondamentale, per imparare un mestiere e anche per spendere il tempo in carcere in maniera costruttiva e positiva. Bottega Perla rappresenta una grande opportunità di riscatto per le persone che devono scontare la loro pena, alle quali è necessario dare gli strumenti giusti per crearsi un futuro una volta pagato il proprio debito con la giustizia”.