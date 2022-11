Pian Munè di Paesana: torna il Presepe Vivente alle Meire Pian Croesio

Anche quest’anno non poteva mancare, tra gli appuntamenti fissi di Pian Munè diPaesana, il tradizionale Presepe vivente alle Meire di Pian Croesio, a 2000 metri di altitudine che fanno di questo evento un qualcosa di unico nel suo genere.

Nella borgata disabitata di Pian Croesio, tra antiche baite e immersi in uno scenario naturale torna in scena questo imperdibile momento di festa e tradizione.

Figuranti, antichi mestieri, musica popolare e la capanna di Gesù bambino animano questo angolo meraviglioso dove la natura e il cielo stellato rimarranno per sempre nel vostro cuore.

Raggiungibile solo a piedi (circa 60 minuti da dove si lascia l’auto), illuminato solo da fiaccole e bracieri, la serata si svolge a metà strada tra il primo rifugio di Pian Munè e la Baita in quota.

In base alle condizioni della neve potranno essere necessarie ciaspole o ramponcini che si possono prenotare al numero 0175945900 (Isaia Sport).

Per la cena invece i due rifugi propongono un menù fisso a base di polenta al costo di 25 euro per tre orari a scelta (le 19, le 20.30 o le 22), con prenotazione obbligatoria al numero 328 6925406 (anche via messaggio whatsapp) oppure la polenta da asporto con dolce al costo di 15 euro.

Si inizia così il periodo natalizio, con un classico dei classici rivisitato in stile piemontese e montano.