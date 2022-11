Robilante: tutto pronto per una domenica al museo

Domenica 27 novembre (con orario 10-12) il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com (Museo del suono e della comunicazione) apriranno le porte ai visitatori, permettendo loro di scoprire diverse curiosità, sul suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).



E’ consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti, con inizio visita all’ora ed alla mezz’ora), la prenotazione non è obbligatoria, ma vivamente consigliata.



Resta fortemente consigliato l’utilizzo della mascherina durante la visita.



Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti recapiti

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673



Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).