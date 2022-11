Stasera a Moretta si dialoga con il curatore di una novella medievale

Il restauro di alcuni dipinti a grisaille per le vie saluzzesi ha ispirato una nuova edizione della novella medievale "Pietro di Provenza e la bella Maghelona", raffigurata appunto in una facciata di via Maghelona.

Questa nuova ristampa è stata curata da Michele Lerda, perito ed esperto di libri antichi e già autore di due romanzi di letteratura fantastica in giovane età.

Stasera, venerdì 25 novembre, alle 21, nei locali della Biblioteca Civica "Benita Millone" di Moretta sarà possibile dialogare con il curatore che illustrerà la storia e il processo di nascita dell'opera.