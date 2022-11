A Dronero una residenza di socializzazione e vita per anziani autosufficienti

Dal 1° dicembre 2022, l’Ente Opere Pie Droneresi aprirà, all’interno della residenza per anziani sita in via Piazza XX Settembre 19/A – Dronero, un nucleo di 14 posti letto dedicato a persone anziane autosufficienti che, pur non necessitando di particolare protezione sociale e sanitaria, sono interessate a soluzioni alloggiative in ambienti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione.

Lo scopo è quello di accogliere anziani autosufficienti in spazi dotati di tutti i comfort come risposta residenziale alternativa al ricovero in istituto, salvaguardando le autonomie e le capacità residue che ogni ospite presenta al momento dell’ingresso.

Agli ospiti sono offerti tutti i servizi alberghieri di base comprendenti vitto, con dieta personalizzata a seconda di eventuali patologie, alloggio, pulizia dell’ambiente, servizio di lavanderia e stireria, palestra in un contesto avente standard dimensionali consoni a ricreare un ambiente famigliare nel rispetto delle esigenze di ogni singola persona. Le camere, doppie o singole, sono dotate di bagno e predisposte per TV.

Inoltre, è previsto il servizio di protezione inteso nel senso di collegamento della struttura a servizi d’assistenza a carattere sanitario o assistenziale, al fine di garantire un pronto intervento in caso di necessità.

Il servizio di assistenza alla persona è previsto nella figura di un operatore presente nelle ore diurne per almeno 6 ore giornaliere.

L’assistenza infermieristica è garantita settimanalmente per assicurare assistenza sanitaria di base (controllo pressione arteriosa, saturazione, glicemia…).

Su richiesta dell’ospite, potranno essere erogati i seguenti servizi aggiuntivi:

Fisioterapia individuale;

pettinatrice, parrucchiere;

manicure, pedicure.

Il nuovo nucleo residenziale nasce con l’intento di fornire una risposta alternativa alla problematica legata all’invecchiamento della popolazione e si pone come obiettivo quello di rendere il soggiorno un’esperienza piacevole e rilassante in un ambiente accogliente e, al tempo stesso, protettivo.

Agli ospiti viene assicurata la continuità della vita sociale e la possibilità di una risocializzazione sul territorio anche grazie al coinvolgimento del volontariato.

La struttura è situata nel centro di Dronero, città del Piemonte a 621 m s.l.m di origine medioevale e circondata dalle pendici boscose dei primi rilievi della Valle Maira che qui superano i 2000 metri di altitudine. Il luogo e il paesaggio sono ideali per trascorrere la propria giornata come in vacanza in un ambiente rilassante completamente immerso nella natura di incomparabile bellezza.

Il nuovo nucleo può costituire una risposta temporanea sia per brevi periodi di soggiorno, sia per esigenze particolari di anziani autosufficienti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Lorena Lotario tel 3474244876.