Colletta alimentare: anche nel Monregalese vince la solidarietà. Duecento i volontari coinvolti [FOTOGALLERY]

Si è svolta in tutta Italia, sabato 26 novembre, in oltre 11mila punti vendita, la Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare e supportata da molti enti, associazioni e sponsor privati e pubblici, giunta alla 26ª edizione.

Nel Monregalese l’iniziativa ha interessato tutti i maggiori centri (Mondovì, Villanova M.vì, Vicoforte, San Michele M.vì, Niella Tanaro, Ceva, Garessio, Ormea), coinvolgendo circa 200 volontari e associazioni locali.

Il coinvolgimento nelle località sopra indicate, ha toccato numerosi sodalizi locali, che ringraziamo per la collaborazione e disponibilità: Protezione Civile A.N.A. Mondovì, Gruppo Eventi e Manifestazioni (Ass. Naz. Alpini Mondovì), Volontari Alpini Monregalesi, gruppi Alpini locali di Villanova, Vicoforte, Niella Tanaro, Ceva, Garessio e Val Tanaro, Protezione Civile Comunale di Niella Tanaro, Ass. Volontari Ospedalieri AVO, LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Mondovì), AGESCI (Scout), Leo Club Mondovì-Monregalese, Rotary Club e RotarAct Mondovì, numerosi volontari delle Parrocchie locali (Mondovì Ferrone-Santa Maria Maggiore, Mondovì Via Cuneo-Cuore Immacolato di Maria, Mondovì Piani di Breo-Piandellavalle-Borgato, Mondovì Sant’Anna Avagnina – Villanova, San Michele M.vì, Niella Tanaro, Ceva e Val Tanaro), i gruppi Caritas, i gruppi di Volontariato Vincenziano di Mondovì e di Villanova, San Michele e Ceva, oltre a numerosi volontari vari in forma privata, oltre a numerosi volontari vari in forma privata, tutti uniti per fare “rete” per un fine comune e unico, un segno importante e tangibile dell’essere volontari e testimoniare l’aiuto verso i più bisognosi.

Si ringrazia anche la comunità islamica di Mondovì che ha donato una ingente quantità di cibarie a favore di questa iniziativa, coinvolgendo alcuni suoi Volontari presso un supermercato monregalese.

La sensibilità e generosità della popolazione locale è stata davvero molto ampia, tanto da annoverare 8.600 chili di merce, pari a 790 scatoloni di beni alimentari a lunga conservazione, che sono già stati trasferiti ai punti di distribuzione locali del nostro territorio convenzionati con il Banco Alimentare.

Davvero un sentito grazie giunga a tutti i Volontari che hanno prestato il loro tempo ed energie, ai donatori che hanno offerto anche solo un pacchetto della loro spesa per i più bisognosi, ai punti vendita che hanno ospitato l’iniziativa, a tutti coloro che hanno operato “dietro le quinte” (organizzatori, magazzinieri, chi si è occupato dei trasporti e della segreteria) e in particolare alla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria (di Mondovì - Via Cuneo) per aver ospitato nei magazzini parrocchiali lo stoccaggio temporaneo del materiale destinato a organizzare questa iniziativa benefica.

Tutti insieme per un fine unico: la solidarietà verso il prossimo!

Fissando l’appuntamento per novembre 2023, un grazie ancora e buona solidarietà a tutti!

Gli organizzatori della Colletta Alimentare 2022 per il Monregalese