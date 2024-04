Il 26 aprile di 79 anni fa, sotto il viadotto Littorio di Cuneo, l'ultima strage nazista di ebrei

Desidero precisare che non furono i fascisti a fucilare gli ebrei bensì i nazisti dell’Außenkommando (AK) del servizio SD della Gestapo che aveva la sua sede operativa a Villa Quaglia in via Stoppani. I fascisti non avevano competenze sulla “soluzione finale”: con l’ordinanza di polizia n. 5 del 30 novembre 1943 a firma del ministro Buffarini Guidi, i Prefetti dovevano limitarsi a consegnare gli ebrei arrestati ai tedeschi. In Piemonte, a fronte delle incalzanti richieste tedesche, i Prefetti diedero attuazione a tale ordinanza consegnando ai nazisti tutti gli ebrei detenuti, ben sapendo a quale tragico destino andavano incontro.



Su quel tragico episodio, trovai negli atti processuali ai (criminali) fascisti, le deposizioni di alcuni brigatisti neri dell’Ufficio politico e del direttore del carcere della Leutrum, Giacomo Di Lorenzo. Su insistenza del Maresciallo Max Pedron della Gestapo i sei ebrei detenuti alla Leutrum (George Joseph, Korbel Hugo, Schwarz Siegfried, Epelbaum Herman, Futtermann Bernard, Futtermann Marcel) con i partigiani Francesco Terrazzani e Biagio Michele Giordano, furono consegnati a una squadra di nazisti che li portò via su di un camion.



Nel documento è anche scritto che i sei ebrei e i due partigiani furono fucilati dai nazisti, mentre la palina collocata nel 2019 sotto il Viadotto Soleri riporta erroneamente che i sei ebrei furono fucilati dai “nazifascisti”: i plotoni di esecuzione erano o fascisti o nazisti. Solo Siegfried Schwarz e Hugo Korbel sono sepolti nel cimitero ebraico di Cuneo.



Il 18 settembre 2019 accompagnai la famiglia Epelbaum nella sua visita a Madonna del Colletto (dove, secondo la testimonianza di Aldo Sacchetti, gli Epelbaum ed altre famiglie ebree pernottarono nel settembre 1943) e a Cornaletto di Demonte. Sono spesso in contatto epistolare con la Sig.ra Joelle, lei stessa mi scrisse che furono i nazisti gli autori di quell’ultima strage di ebrei in Italia.