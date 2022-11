A Ceva torna “Giocando con la Croce Bianca”

Torna il 3 dicembre a Ceva “Giocando con la Croce Bianca”, il pomeriggio in cui bambini e ragazzi, dalla prima elementare alla terza media, potranno diventare soccorritori per un giorno e utilizzare presidi di soccorso veri, in un percorso tra diverse postazioni. La partecipazione sarà gratuita e ogni partecipante, al termine, riceverà una piccola sorpresa.



Dopo l’esperienza dello scorso anno in cui circa 90 bambini hanno terminato il percorso e conseguito l’attestato di partecipazione, anche quest’anno l’attività ludico-divulgativa rivolta ai giovanissimi si terrà a Ceva in Via Marenco, a partire dalle ore 14.



“La curiosità dei bambini è seconda soltanto alla velocità con cui imparano perciò mostrare loro, attraverso il gioco, cosa sono il sistema di emergenza e i nostri presidi è un modo per promuovere la cultura del soccorso e della solidarietà. - spiega un volontario della Croce Bianca - E per noi, condividere questa giornata con i più piccoli rappresenta una vera ricchezza, e una grande opportunità per stimolare, tramite i loro sorrisi, il nostro impegno nel portare avanti un servizio fondamentale alla comunità”.