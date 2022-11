Evento formativo “Riforma dello Sport: come cambia il mondo del lavoro sportivo?”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 inerente la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo e il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva a fronte del versamento di un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali. Insomma: la definizione è così ampia che è opportuno ragionarci sopra e fare ordine.

Come questa novità normativa impatta sul mondo sportivo locale? Cosa succede ai contratti in essere stipulati dalle asd/ssd? Come impostare i contratti futuri? Chi è il volontario sportivo? Come gestire i compensi promessi ad allenatori, preparatori atletici, giocatori, dirigenti sportivi? Come ingaggiare collaboratori occasionali in estate per le attività di Centro Estivo?

In poche parole: cosa devono fare le associazioni e le società sportive per adeguarsi alle novità introdotte dalla Riforma dello Sport?

Si rifletterà su questi aspetti con il supporto specialistico del dott. Giuseppe Pellegrino, Professionista del Settore iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Città di Cuneo, che illustrerà sia le principali novità introdotte dalla Riforma che le prime indicazioni operative per rispondere ai quesiti che le associazioni e società sportive locali si stanno ponendo alla vigilia dell’entrata in vigore della Riforma.

La serata di formazione è patrocinata da Sport e Salute Spa, che ha previsto un percorso di formazione e di accompagnamento sui temi della Riforma dello Sport fin dai primi mesi del 2023, rivolto alle associazioni e società sportive del territorio.

L’appuntamento è in programma martedì 6 dicembre alle ore 20.45 in Sala CDT, Largo Barale n. 1 a Cuneo.

L’ingresso è libero, è gradita la prenotazione per ragioni di capienza della Sala.

Sarà possibile seguire l’incontro anche online, accedendo al seguente link: https://us06web.zoom.us/j/84371648304?pwd=cDIrNjhiRm91QmppTnpTb3FOOXNFQT09

ID riunione: 843 7164 8304

Passcode: 501100

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio Sport del Comune di Cuneo, tel. 0171/444299 – 293 - 292, mail sport@comune.cuneo.it