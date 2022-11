Dal cucito all'autostima: col Rotary Alba un laboratorio al femminile per favorire l'integrazione

Il Rotary Club di Alba, in concerto con il Consorzio socio assistenziale di Alba, Langhe e Roero, ha organizzato, nei mesi di ottobre e dicembre 2022, un laboratorio rivolto a una popolazione femminile che necessita di integrazione, con l’intento di sviluppare una serie di professionalità e potenziare le abilità, in modo da creare delle occasioni di lavoro che si traducano in una indipendenza economica, garanzia di libertà.

L’obiettivo è del laboratorio è duplice: da una parte fornire delle competenze spendibili nell’ambito dell’assistenza domiciliare leggera, nella collaborazione domestica, in piccoli lavori di sartoria, in imprese di pulizia, dall’altra dare un supporto nella eventuale creazione di una cooperativa che riunisca donne in possesso di diverse professionalità.

Il progetto vede la partecipazione come sponsor dei Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero, dei Rotary Club di Canale-Roero e di Bra e della Rotary Foundation e la collaborazione di associazioni ed enti del territorio come l’Associazione Pons, la Cooperativa Emmaus, la Cooperativa Vitale Robaldo, l’Associazione Ho cura, la Parrocchia del Duomo, il CPIA e Apro Formazione.

Il corso, della durata di 109 ore, si rivolge a una ventina di donne e si articola in laboratori professionali per lo sviluppo di abilità e competenze professionali (cucito, stireria, stampa vegetale, cura della persona e dell’ambiente, educazione alimentare) ed una maggiore consapevolezza di sé (comunicazione e integrazione, autostima), tenuti da qualificati docenti delle varie aree; sono completati da lezioni di imprenditoria (creazione e gestione di una impresa individuale o di una cooperativa, uso elementare del pacchetto Office, comunicazione sul web, legislazione del lavoro, pari opportunità) condotte da membri del Rotary.

Alle allieve, indicate dal Consorzio e aumentate dal passaparola, è stato fornito un kit individuale con strumenti e materiali per il corso di cucito e di cura del sé ed hanno avuto a disposizione le macchine da cucire, gli assi da stiro, i ferri da stiro acquistati appositamente per il corso; per permettere la frequenza al laboratorio è stato fornito un servizio di babysitteraggio da parte della Cooperativa Emmaus.

Il corso, iniziato ai primi di ottobre, viene frequentato con passione e costanza da un gruppo di donne molto motivate e partecipi, coordinate da Sabrina Peano del Consorzio Socio assistenziale; in particolare il laboratorio di cucito, di 42 ore, tenuto in maniera magistrale da Francesca Benvenuto, con la collaborazione di Patrizia Boffa e Adriana Dacu, mediatrice culturale, ha visto un entusiasmo ed una voglia di fare e di progredire che ha pienamente soddisfatto le aspettative; anche le lezioni di imprenditoria, tenute dai soci del Rotary Club di Alba (Piera Arata, Maria Carla Mantovani, Viviana Frediani, Maurizio Giacosa, Marta Giovannini) vengono seguite con attenzione, pur con le difficoltà inerenti al gap linguistico.

Il laboratorio è frequentato da 15 donne, che riceveranno l’attestato di partecipazione Giovedì 22 dicembre alle ore 10,30 presso la sede del Rotary Club di Alba, Corso Torino 18.