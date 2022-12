Anno intenso per i vigili del fuoco in Granda: 11.287 interventi complessivi

In occasione di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, il Comando Provinciale di Cuneo fa un bilancio dell'attività di soccorso.

Nell’anno corrente si contano 11.287 interventi complessivi di cui: 2.526 richieste per incendio; 1.256 richieste per incidenti stradali; 784 richieste per soccorso a persone; 190 richieste per dissesti statici; 353 richieste per danni d’acqua; 6.178 richieste per soccorsi vari (quali fughe gas, ricerche persone, taglio di alberi pericolanti, apertura porte, soccorso ad animali, ecc ).

“Al termine di quest’annata particolarmente difficile e gravosa, si può riscontrare che il livello e la qualità dei servizi offerti nella nostra provincia siano potuti rimanere elevati grazie alla dedizione e allo spirito di abnegazione profuso da parte di tutto il personale dei vigili del fuoco di Cuneo. E’ stato un anno di intenso lavoro per l’entità degli interventi effettuati: incendi generici, incendi boschivi, incidenti stradali, in ultimo, molte unità operative del Comando di Cuneo hanno operato per le

emergenze degli incendi boschivi nella provincia di Lucca nel mese di luglio 2022 e nel mese di agosto 2022 nella provincia di Pistoia e nel territorio di Albenga”.



All’attività di soccorso tecnico è strettamente affiancata l’importantissima azione di “prevenzione incendi” e “sicurezza sui luoghi di lavoro”: quanto più è presente in modo qualificato l’attività di prevenzione tanto minore è l’incidenza dei sinistri sia in termini di probabilità di accadimento che in termini di danni conseguenti all’evento.



Sotto l’aspetto Operativo

Il Comando ha continuato ad occuparsi dell’arricchimento culturale e professionale del dipendente personale operativo ed alla predisposizione di procedure operative allo scopo di migliorare l’organizzazione delle risorse, umane e strumentali e la gestione delle situazioni connesse agli interventi di

soccorso.



L’attività di Formazione Professionale

Presso il Comando Provinciale di Cuneo è stata espletata una cospicua attività di formazione professionale a tutto il personale. Sono state svolte nel territorio provinciale esercitazioni tecnico - pratiche inerenti l’attività Speleo Alpino Fluviale (SAF) coinvolgente tutto il personale VVF specialistico e Soccorso Acquatico.

Numerosi bambini di scuole materne ed elementari della provincia hanno avuto modo di visitare le sedi e di assistere alle esercitazioni pratiche dei Vigili del Fuoco.



I numeri dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022



L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI

4974 pratiche evase, di cui:

369 esami di progetti

1225 SCIA pervenute di cui 809 controllate con visita sopralluogo

2270 rinnovi periodici di SCIA e Certificati di prevenzione incendi

242 commissioni tecniche e di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

868 altri tipi di procedimenti di prevenzione incendi



ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

39 sopralluoghi di verifica a seguito di esposti-denuncia e di intervento di soccorso;

53 informative all’Autorità Giudiziaria

75 procedimenti sanzionatori ai sensi del D.Lvo n.758/94

560 istanze evase di accesso agli atti amministrativi Legge 241/90



ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ESTERNA (sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro)

6 corsi espletati

43 lavoratori formati (come addetti alle emergenze nei luoghi di lavoro)

24 sessioni d’esame

378 candidati sottoposti ad esame per la lotta antincendio nei luoghi di lavoro

1 corso per operatori di rifornimento Handler presso l’aeroporto di Levaldigi



ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INTERNA

12 corsi espletati

60 discenti Vigili del Fuoco della componente permanente

87 discenti Vigili del Fuoco della componente volontaria



SERVIZI DI VIGILANZA

221 servizi espletati presso Teatri, Discoteche, Esposizioni, Fiere