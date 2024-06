Vernante premia Mario Vallauri, "maestro di lama"

Oggi, domenica 9 giugno, in occasione della festa di Vernant que chanta, la mostra dei coltelli che sisvolge ormai dal 2010, l’Amministrazione comunale ha voluto premiare il “Maestro di Lama” Mario Vallauri per il riconoscimento alla carriera e in quanto custode ormai, insieme a pochi coltellinai, della maestria e della creazione artigianale del famoso coltello “Vernantin” riconosciuto in ambito mondiale.

La sintetica biografia di Mario a firma del giornalista Aldo Papa, ricercatore storico della produzione artigianale dei coltelli delle Valli Occitane e grande conoscitore del Vernantin, accompagnata da una targa, è stata consegnata a Mario in presenza del Maestro Vittorio Caraglio che nell’anno scolastico 1982/83 insieme ai suoi studenti portò alla stampa un libro sulla produzione del Coltello di Vernante. Erano presenti anche alcuni coltellinai che del vernantin ne hanno fatto la storia e dei quali alcuni sono ancora in attività, Dalmasso Giovanni (Fossio), Giordano Antonio, Barberis Dario e Marchesi Manuel.

Il sindaco ha ringraziato inoltre chi nel 2010 organizzò per la prima volta la mostra del coltello, Dalmasso Danilo (Pelè) e il coltellinaio Gianni Mondino , non di origine vernantina, ma che ne detiene il marchio e un grande attaccamento alla comunità di Vernante. L’amministrazione comunale crede nella possibilità di dare nuovamente lustro al “Vernantin”, nell’anno 2020 aveva ottenuto il finanziamento dalla Fondazione CRC per lo sviluppo di un corso di formazione per la produzione del coltello, che doveva essere tenuto proprio da Mario, poi il covid non ne ha consentito la frequenza in presenza è si sono dirottati i fondi per la creazione del Museo del Vernantin e alcuni video sulle varie fasi di realizzazione del coltello.

Confidando nella reale possibilità per il comune di riappropriarsi del marchio, l’amministrazione si sta muovendo per destinare una borsa Studio/lavoro per chi decidesse di iniziare l’attività di produttore artigiano del coltello “Vernantin”