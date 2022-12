Al via la stagione invernale a Pian Munè di Paesana

Se Santa Bibiana avrà ancora una volta ragione, i prossimi 40 giorni e una settimana saranno all’insegna della neve e del divertimento invernale!

La stazione sciistica di Pian Munè è pronta ad aprire le sue piste. In base alla neve che sta scendendo e scenderà nei prossimi giorni ripartono gli impianti di risalita, partendo dal Campo scuola con Tapis roulant fino alle piste da discesa per i più esperti.

Seguiteli sui loro canali social Instagram e Facebook o scrivete allo staff via whatsapp al numero 3286925406 per restare aggiornati su eventi e aperture.

L’acquisto dello skipass sarà ancora una volta possibile on line per risparmiare sul biglietto registrandosi su https://skipass.pianmune.it/

Ma soprattutto non va dimenticato di preparare l’attrezzatura, sia essa per sciare, surfare con lo snowboard, ciaspolare o risalire con le pelli di foca, perché Pian Munè è già lì che vi aspetta per accogliervi.

E per chi sulla neve non fa sport i rifugi sono aperti per gustare la tipica polenta e tanti altri piatti tradizionali. La seggiovia è aperta anche per i pedoni.

A tutti i servizi fa da cornice il calendario degli eventi natalizi, consultabile sul sito web al link https://www.pianmune.it/blog.php

Per ulteriori informazioni lo staff vi risponderà via mail all’indirizzo info@pianmune.it.