Incidente a Magliano Alpi nella mattinata di oggi, sabato 3 dicembre.

A scontrarsi due mezzi sulla strada statale 28. Sul posto è intervenuto l'equipe medico saniatario del 118 per la presa in cura dei coinvolti (di cui non sono state rese note generalità né condizioni) e i vigli del fuoco per la messa in sicurezza. Forze dell'ordine in loco per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.