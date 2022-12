Ancora una giornata speciale per i vostri regali di Natale da Valverbe-Melle

Valverbe, la rinomata azienda di produzione di Tisane apre le Porte dello stabilimento di Melle in occasione del Natale, con 2 aperture dedicate nelle giornate del 3 e 10 dicembre 2022.

Due giornate speciali per scegliere i propri regali di Natale all’insegna del benessere e dell’originalità.

Nel negozio aziendale di Valverbe – addobbato a festa - sarà infatti possibile trovare idee regalo buone, locali e di qualità: la scelta è ampia fra tisane, caramelle e aromi da cucina, tutti prodotti realizzati dalla Valverbe nel pieno rispetto della natura e preservando, grazie alla tecnica avanzata della “disidratazione a freddo”, l’anima essenziale e curativa delle erbe.

Ma non solo, in Valverbe si possono acquistare anche altre idee regalo tra cui le innovative linee cosmetiche a base di acque costituzionali provenienti dall’essiccazione delle piante e anch’esse realizzate preservando inalterate tutte le proprietà che la natura pone nelle erbe.

E poi ancora il gioco del Giardino dei Profumi adatto ad ogni età e altri prodotti correlati. Un mondo da scoprire, immersi nel profumo delle lavorazioni per vivere una giornata in famiglia.

Tutto lo staff è pronto a realizzare dei bellissimi cestini natalizi e a coccolare gli ospiti con una tazza di tisana calda.

Inoltre, su prenotazione, l’azienda apre le porte dello stabilimento per poter scoprire con i propri occhi le delicate lavorazioni che sono a monte di prodotti così efficaci e armoniosi.

Le date da salvare in calendario sono quelle del 3 e 10 dicembre, dalle 9 alle 18, con orario continuato

Per i più piccoli saranno montati alcuni mini gonfiabili con cui scattare foto per ricordare la magia del natale vissuta con la famiglia in Valverbe.

L’accesso al negozio non è vincolato alla visita – il negozio farà orario continuato dalle 8 alle 18 e sarà aperto a tutti!

Per prenotare la visita guidata scrivere a: eventi@valverbe.it oppure telefonare a: 377 0856179

Valverbe Soc. Agr. Coop. - Via Prato, 9 - Melle (CN)