Alla Formaggeria La Fissello Doc cesti natalizi pieni di gusto e benessere

Il Caseificio La Fisséllo Doc è il caseificio di riferimento per gli amanti di formaggi e latticini di alta qualità, in quanto i suoi prodotti caseari sono realizzati attraverso lavorazioni accurate e rispettose delle tradizioni. Una produzione importante e di altissima qualità, con proposte di formaggi caprini e bovini di varie stagionature, ed erborinati che ogni anno si presentano unici per le loro diverse sfumature, senza dimenticare la produzione dei “freschi”: mozzarelle, bocconcini, tome fresche, tomini, burro, yogurt.



Tutto è sempre realizzato secondo le ricette antiche, usando il latte crudo di mungitura, non trattato termicamente, garantendo una produzione artigianale rispettosa della tradizione locale e fedele alle più genuine ricette del territori.



La novità per il periodo natalizio è la confezione di cesti regalo contenenti i prodotti La Fisséllo Doc e altre bontà “made Valle Maira”. Tutti i prodotti, sia del caseificio che delle altre aziende locali, sono rigorosamente allineati alla cultura della filiera a km0. Un regalo che renderà felice i fortunati destinatari, contribuendo ad arricchire di gusto e benessere le tavole del Natale della provincia.



Si potranno scegliere di persona i vari prodotti da inserire nella confezione e a tutto il resto penseranno i due infaticabili titolari, Edoardo e Gabriele Donadio, anche il provvedere alla consegna.



La Formaggeria osserva il seguente orario: Lunedì chiusura - dal Martedì alla Domenica: 8,30-12,30 / 15,30-19



LA FORMAGGERIA dell’AZIENDA AGRICOLA LA FISSELLO DOC - Via I Maggio 33 - Villar San Costanzo - www.caseificiolafissello.it