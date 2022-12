Al via i cantieri di lavoro over58 presso il Comune di Cuneo

Il Comune di Cuneo promuove il progetto denominato Al lavoro, che prevede l’inserimento di due disoccupati over 58 anni per complessive 260 giornate lavorative e con un monte di 30 ore settimanali organizzate su 5 giornate. Il progetto Al lavoro, approvato dalla Regione Piemonte, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

· manutenzione delle aree verdi attraverso la pulizia di piccoli giardini pubblici, aiuole, il ripristino di recinzioni, verniciature di cancellate, piccoli lavori di manutenzione edile e stradale, dei beni appartenenti al patrimonio comunale;

· collaborazione durante la preparazione logistica di eventi e di manifestazioni culturali, attraverso lo spostamento di sedie e/o sistemazione palco, la movimentazione di attrezzature e di segnaletica stradale nell’ambito di manifestazioni fieristiche e culturali;

· digitalizzazione di documenti riguardanti i vari servizi comunali al fine di consentirne la conservazione, nonché agevolarne la consultazione.

I soggetti beneficiari sono quindi persone disoccupate o soggetti segnalati dai servizi sociali, in condizione di difficoltà, con un’età anagrafica uguale o superiore a 58 anni alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione [7 dicembre 2022].

Per i beneficiari del progetto è prevista una corresponsione di un’indennità giornaliera di € 30,15 lordi (oltre ai contributi previdenziali INPS e agli assegni familiari, se e in quanto spettanti), per i giorni di presenza effettiva, il cui importo è erogato direttamente ai beneficiari dall’INPS.

I candidati alla partecipazione della selezione, di entrambi i sessi, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura della selezione, fissata per 7 dicembre 2022:

· avere un’età anagrafica uguale o superiore a 58 anni;

· prioritariamente avere la residenza presso il Comune di Cuneo o comunque essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

· essere iscritti come persone in stato di disoccupazione nelle liste del competente Centro per l’Impiego di Cuneo ed essere effettivamente alla ricerca del lavoro, ovvero privi di lavoro e aver rilasciato la propria immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego di competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015 e s.m.i.;

· non essere percettori di ammortizzatori sociali;

· non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro;

· essere in possesso dell’idoneità fisica e attitudinale prevista per le mansioni da ricoprire.

Per poter presentare la propria candidatura occorre essere in possesso dei seguenti documenti:

· documento di identità valido e il codice fiscale;

· documento attestante l’anzianità contributiva previdenziale certificata, che indica il numero di contributi (quindi la lunghezza del periodo di contribuzione) accreditati durante la vita lavorativa. L’Ecocert deve essere richiesto al seguente servizio telematico Inps: Fascicolo previdenziale del cittadino a cui si accede con lo Spid, la Carta nazionale dei servizi o la Carta di identità elettronica oppure si può richiedere tramite i patronati e/o soggetti abilitati alla consulenza fiscale. Questo documento deve essere tassativamente allegato al momento della presentazione della domanda di candidatura;

· permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari ovvero per i titolari di protezione internazionale; documento attestante la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Sono esclusi dalla presente selezione:

· coloro i quali alla data di presentazione della domanda percepiscono sussidi al reddito regionale nell’ambito di altre politiche del lavoro, nonché qualsivoglia indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali;

· coloro i quali alla data di presentazione della domanda percepiscano l’assegno sociale, la pensione di invalidità dei lavoratori dipendenti o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei contributi previdenziali;

· lavoratori/trici titolari di un contratto di lavoro (attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o in associazione in impresa, con partita Iva, tempo determinato, indeterminato, lavoro a progetto, di somministrazione, intermittente, tirocinio formativo retribuito)

· coloro i quali non hanno compiuto il 58esimo anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso.

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura compilando l’apposito form al seguente link https://servizionlinededagroup.comune.cuneo.it/portal/servizi/moduli/64/modulo , sezione: “Concorsi e Istanze online” – “Cantieri di lavoro 2022”, effettuando l’accesso tramite credenziali certificate [SPID/CIE] entro il 23 gennaio 2023.

L’attività svolta nell’ambito del cantiere di lavoro non costituisce l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente all’Ufficio Politiche attive del Lavoro, al numero: 0171.444.568, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: politichelavoro@comune.cuneo.it oppure consultando il sito del comune alla pagina Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Cantieri di lavoro.