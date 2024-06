Ritrovata in buone condizioni di salute l’84enne che si era persa nelle campagne di Diano d’Alba [FOTO E VIDEO]

E’ viva e parrebbe essere anche in buone condizioni di salute, nonostante la nottata passata all’addiaccio, Cesarina "Fiorentina" Gallo, l’84enne che nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 giugno, si è persa nelle campagne di Diano d’Alba.

La donna è stata ritrovata poco prima delle ore 17 di oggi, mercoledì 26 giugno, a quasi ventiquatt'ore da quando la figlia ne aveva perso le tracce, in via San Sebastiano.

A individuare l'anziana un carabiniere, componente di un gruppo cinofilo tra le decine di soccorritori che dalla scorsa notte sono stati mobilitati nella zona prossima al cimitero del piccolo centro langarolo per ritrovare la donna. Il cane molecolare guidato dal militare l’ha rinvenuta seguendo la forte traccia costituita dalla borsetta della donna, ritrovata poco prima.

GUARDA IL VIDEO

"Il rinvenimento – conferma il sindaco di Diano d’Alba Ezio Cardinale, decisamente sollevato dalla notizia – è avvenuto nelle campagne che dal cimitero del paese guardano in direzione do Alba, tra boschi e vigneti, ad almeno due o tre chilometri di distanza da dove la donna era stata vista l’ultima volta. Ha fatto molta strada, insomma, in una zona piuttosto impervia".