Alloggi ATC, emergenza topi in corso Piave ad Alba: il Comune prepara una risposta strutturale

Situazione critica negli alloggi ATC di corso Piave ad Alba, dove un sopralluogo condotto nei giorni scorsi ha fatto emergere una grave condizione igienico-strutturale. Il quadro è preoccupante: fognature ammalorate, tombini crollati, cedimenti nei marciapiedi e una presenza anomala di roditori che stanno creando gravi disagi ai residenti.

All’ispezione hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo, il presidente delle ATC del Piemonte Sud Leonardo Prunotto e il consigliere Giovanni Arbocco.

“Alcuni collegamenti tra gli stabili e la rete fognaria principale sono probabilmente compromessi – ha spiegato Cavallo – e in diversi punti si è già verificato un cedimento del marciapiede, che ha creato fessure e anfratti da cui escono i topi. In passato sono stati fatti spurghi, ma la situazione strutturale non ha retto: bisogna intervenire alla radice”. L’assessore ha anche anticipato una proposta tecnica: procedere a un censimento delle condotte più danneggiate, quantificare i costi e valutare un possibile accordo di programma con ATC per affrontare insieme il problema.

A fargli eco è il sindaco Alberto Gatto, che ha voluto sottolineare l’urgenza della situazione: “Durante un recente sopralluogo in una delle strutture di edilizia popolare di corso Piave sono emerse alcune criticità, con fognature compromesse e presenza di ratti. Abbiamo immediatamente attivato le operazioni di derattizzazione e sanificazione, ma è evidente che si tratti di una problematica strutturale che richiede un intervento più profondo”.

Il primo cittadino ha aggiunto: “Una volta che avremo un esito tecnico chiaro sulla situazione della fognatura, andremo a verificare di chi sia la competenza e come intervenire per risolvere la situazione. Perché il problema dei topi, in quella zona, è presente da diverso tempo: occorre capire, dal punto di vista infrastrutturale, dove si annidi la causa, se all’interno degli immobili di proprietà ATC oppure nella condotta fognaria principale. Ci sono approfondimenti in corso, e non appena avremo un quadro chiaro, agiremo con rapidità, precisione ed efficacia”.