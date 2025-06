Sicurezza e decoro urbano: il Comitato di Quartiere Cuneo Centro incontra l’Amministrazione e la Polizia Locale

Si è svolto un incontro tra il Comitato di Quartiere Cuneo Centro e gli assessori Clerico e Serale, insieme al Comandante della Polizia Municipale Bernardi, per discutere alcuni temi urgenti legati alla sicurezza e al decoro urbano nelle aree di Corso Giolitti, via Meucci, via Silvio Pellico e in generale nel Quartiere Cuneo Centro.



Durante la riunione, il Presidente del Comitato Andrea Giorgio Bonino, insieme ad alcuni altri membri del Direttivo, ha portato all’attenzione dell’Amministrazione una serie di segnalazioni raccolte da cittadini e commercianti. Il clima dell’incontro è stato franco e collaborativo, con risposte puntuali da parte degli interlocutori.



Tra i principali punti affrontati:



- Utilizzo dei muletti in zona portici (Corso Giolitti e via Meucci)

L’Amministrazione, informata dei disagi causati dal passaggio di mezzi pesanti (soprattutto muletti) in aree pedonali, invita i cittadini a segnalare tempestivamente ogni episodio al numero della Polizia Municipale: 0171/67777.



- Schiamazzi notturni e consumo di alcolici in strada

Analogamente, in relazione agli episodi di disturbo legati alla vendita di alcolici e alla presenza di avventori nelle ore serali con relativi schiamazzi in ore dedicate al riposo, viene confermata la possibilità di segnalare situazioni sgradevoli al medesimo numero.



- Vendita abusiva e scarse condizioni igieniche

La Polizia Municipale ha già elevato due sanzioni da 5.000 euro ciascuna a venditori non autorizzati, sequestrando la merce. Anche in questo caso, la collaborazione attiva dei cittadini con segnalazioni puntuali è fondamentale. Durante la riunione, svoltasi all’aperto, il comandante Bernardi ha sventato in prima persona un tentativo di vendita abusiva guadagnandosi il plauso dei cittadini presenti.



- Decoro urbano (arredi e luci natalizie fuori stagione)

Sono state effettuate sanzioni per situazioni di incuria (tavolini accatastati e luminarie ancora installate). L’Amministrazione si è impegnata a sensibilizzare i commercianti affinché riportino ordine e decoro negli spazi pubblici, con la possibilità di coinvolgere anche associazioni di categoria.



- Dehor, feste e musica: serve chiarezza

Il Comitato ha chiesto chiarimenti sul regolamento relativo a feste private, diffusione musicale e permanenza dei clienti all’esterno dei locali. L’ingegner Galli, referente comunale in materia, con grande competenza e professionalità, ha illustrato i criteri previsti dalla normativa, sottolineando che molte attività si sono regolarizzate rispetto al passato. A dimostrarlo, i dati: da 24 segnalazioni nel 2023 si è passati a sole 2 nel 2024.



- Regolamento di Polizia Urbana in aggiornamento

È in fase di elaborazione un addendum al Regolamento di Polizia Urbana, che andrà a normare più chiaramente alcune delle situazioni discusse. Il Comitato sarà informato sugli sviluppi.



- Sanzioni e controlli sul territorio

Nel solo quartiere Cuneo Centro, la Polizia Municipale ha condotto oltre 50 controlli sugli esercizi commerciali, con 25 sanzioni e 16 diffide. Inoltre, sono stati identificati 168 soggetti, elevate 12 sanzioni per ubriachezza molesta, 36 per consumo di alcolici in luogo pubblico (con relativo sequestro) e 16 segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti. Rafforzati anche i controlli in Viale degli Angeli e Parco della Resistenza sul quale sono state segnalate alcune situazioni problematiche.



- Furti e telecamere di videosorveglianza

A seguito delle recenti segnalazioni di furti, l’Amministrazione ha riferito che sono state installate nove nuove telecamere, e si sta valutando l’ulteriore estensione del sistema.



"Come Comitato non intendiamo puntare il dito, ma costruire soluzioni – ha dichiarato il presidente Andrea Giorgio Bonino –. Il nostro obiettivo è favorire la convivenza tra residenti, commercianti e visitatori del centro cittadino, con senso civico e collaborazione reciproca. Confidiamo che da questo incontro possa proseguire un dialogo concreto e costruttivo. Entro breve decideremo quali azioni mettere in campo nei confronti delle attività commerciali per ottenere collaborazione nel creare una situazione che sia rispettosa di tutte le anime del quartiere".