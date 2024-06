“Tutti salvi! E adesso tre poveri gestori rimangono isolati, ma resisteremo!” [VIDEO]

L'elicottero si alza in volo dal rifugio Morelli-Buzzi

“Tutti salvi! E adesso tre poveri gestori rimangono isolati fino al 15 settembre. Con birra, vino, grappa e qualche tonnellata di cose da mangiare. Resisteremo! La butto un po' sul ridere, ma perché è andato tutto bene. Alla fine è meglio peccare in eccesso che in difetto”.

Così i tre gestori del Morelli-Buzzi commentano con ironia il lieto fine dei soccorsi in Alta Valle Gesso con i rifugi isolati a causa del maltempo. Questa mattina sono stati evacuati in elicottero dieci persone al Morelli-Buzzi, una al Questa e altre otto al Soria-Ellena. L'escursionista che era al Valasco è stato invece recuperato ieri via terra. Le operazioni di evacuazione sono state coordinate dai vigili del fuoco con l'ausilio del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del SAGF, Servizio di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Guarda il video del decollo dal Rifugio avvenuto questa mattina, mercoledì 26 giugno:

Li avevamo già contattati nella giornata di ieri, quando l'elicottero dei vigili del fuoco era pronto al decollo per evacuare gli escursionisti ma impossibilitato ad alzarsi in volo a causa della scarsa visibilità.

Nel rifugio a 2.351 metri di altitudine, nell'alto vallone di Lourousa erano ospitate dieci persone: “Non c'è nessun pericolo – ci avevano detto -. I nostri ospiti, arrivati lunedì, stanno bene, ma non possono continuare la loro gita causa maltempo”.