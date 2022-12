Tenere d'occhio Rocketize, PancakeSwap e LooksRare può valere la pena

L'acquisto di un asset crittografico redditizio non è tutto merito della fortuna. Richiede un lavoro più duro: rimanere aggiornati, fare ricerche, seguire i principali operatori di mercato, essere un membro attivo dei forum di cripto Reddit o di altre comunità, ecc. Fare tutto questo aumenta le possibilità di fare un ottimo acquisto che possa fruttare.

Secondo gli esperti, alcune criptovalute sono pronte a ricompensare i vostri sforzi con rendimenti potenziali variabili. La principale piattaforma di scambio di criptovalute, PancakeSwap (CAKE), LooksRare (LOOKS) e la nuova moneta meme Rocketize (JATO), sono alcune di queste criptovalute che dovreste tenere d'occhio d'ora in poi.

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap è una piattaforma di scambio decentralizzata (DEX) per scambiare criptovalute guadagnando e vincendo la valuta nativa, CAKE. Il protocollo di trading è costruito sulla Smart Chain di Binance (BSC), uno dei DEX più utilizzati nello spazio delle criptovalute, grazie alle sue numerose caratteristiche interessanti.

PamcakeSwap offre agli utenti opportunità di guadagno attraverso la lotteria, lo staking o il farming (fornitura di liquidità). La piattaforma è cresciuta nel corso degli anni, vantando 4 miliardi di euro di valore totale bloccato (TVL). La valuta nativa di PancakeSwap, CAKE, alimenta le ricompense per ogni attività sulla piattaforma e aiuta a completare le transazioni.

La criptovaluta ha avuto un incredibile 2021, registrando una progressione di prezzo al rialzo. PancakeSwap (CAKE) ha stabilito un nuovo massimo storico, ma ha faticato a mantenere il suo rally al rialzo quest'anno. Il prezzo della criptovaluta ha subito un crollo significativo, scendendo a meno di 5 dollari. Si ritiene che il prezzo basso rappresenti un'opportunità per guadagnare molto da questa criptovaluta, se le sue performance saranno conformi alle previsioni.

LooksRare (LOOKS)

LooksRare è un mercato digitale basato su Ethereum per NFT e altri oggetti digitali. LooksRare mira a fornire un'alternativa migliore all'attuale mercato per la compravendita di NFT, mettendo al primo posto gli utenti e la comunità. Il commercio di oggetti digitali da collezione e di token non fungibili (NFT) è diventato semplice con LooksRare. La piattaforma offre ricompense e opportunità di reddito passivo per gli utenti.

Il token LooksRare (LOOKS) è un importante token di utilità nel mercato. Gli utenti possono puntare su di esso per guadagnare una parte delle commissioni di trading giornaliere attraverso wETH. Possono inoltre guadagnare ulteriori LOOK effettuando costantemente operazioni di trading e partecipando a programmi remunerativi dell'ecosistema. LOOKS ha avuto un ottimo inizio d'anno, raggiungendo un nuovo prezzo di mercato all'inizio di gennaio ma toccando un minimo storico a giugno. La criptovaluta è ora in fase di recupero e, secondo le previsioni, potrebbe superare 1 dollaro. Per questo motivo, se non siete ancora convinti, dovreste tenerla d'occhio.

Rocketize (JATO)