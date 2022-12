Calcio:il difensore Alan Matturro dice addio all'Inter?

Il 18enne Alan Matturro che gioca in Uruguay con la maglia da difensore forse dice addio all'Inter? Da come sembra, il presidente dTuertos ha rivelato di una trattativa con il Genoa.

L'Inter ed il mercato

L'Inter mira sul mercato, dopo il viaggio del vice-ds Dario Baccin in Sud America perchè grazie a questo, è emerso l'interesse per il difensore 18enne Alan Matturro. Il ragazzo è stato inserito dal club uruguaiano della prima squadra non è mai uscito titolare, ma il giovane ha un fisico importante e ben strutturato è di piede mancino e quindi non è abituato allo stesso tempo a giocare in una linea della a 4 difensiva dunque un inserimento in rosa potrebbe crescere ma con molta cautela accanto ad Alessandro Bastoni. Il che vuol dire che Alan Matturro ha delle buone probabilità. Inoltre, Dario Baccin, lo ha promosso, ma la cifra che servirebbe per prenderlo?

Il contratto

Il contratto del giovane, scade il prossimo anno, ma c'è una clausola rescissoria di circa 6 milioni di euro che tuttavia non si esclude che potrebbe anche essere trattata al ribasso dove c'è la possibilità di trattare ad anno nuovo. Infatti Alan Matturro, ha il doppio passaporto italo-uruguaiano che non impedirebbe il tesseramento in nerazzurro, dunque per il 18enne non dovrebbero esserci problemi per venire in Italia. Per la tanta neve è stato fermato il calcio regionale che riprenderà a Gennaio per sapere cosa è successo si può andare a leggere questo articolo.

Chi è Alan Matturro?

Alan Matturro della classe 2004 è il Defensor Sporting conosciuto nei giovanili che sono dei perfetti talenti soprattutto per la prima squadra e per i club esteri che acquistano. Come dicevamo è di piede mancino, finora ha 15 presenze tra i professionisti e un gol che ha fatto nella semifinale-promozione contro il Cerro Largo. Un gol che ha dedicato alla mamma Silvana vittima del Covid, scomparsa un anno fa circa. Il 18enne ha sofferto la perdita del genitore e nello stesso tempo ha subito un infortunio al perone. In seguito quando è tornato a giocare al Torneo Intermedio ha dimostrato delle ottime prestazioni e ha fatto 5 presenze n 6 partite fino a diventare il Defensor a 13 pti con Nacional e River Plate di Montevideo. Ha un fisico eccezionale e sa giocare nell'impostazione dove si può “randellare&rdquo quando serve. Anche l'Ajax l'ha adocchiato, ma il ragazzo lascerà il Sudamerica per arrivare in Europa.

Un buon talento per il Genoa?

Ma Alan Matturro che attualmente è giovane un talento, la 777 Partners del Genoa, ha proposto una cifra accettabile con tanto di percentuale sulla futura vendita del ragazzo alla società uruguaiana. Ma prima di fare l'acquisto, ci sono ancora delle cose da chiarire prima di tutto se il Genoa sia veramente interessato al difensore o se sia un passaggio per non far comprare Alan Matturro agli altri club interessati. Sicuramente anche l'Inter e come dicevamo prima l'Ajax hanno preso di mira il calciatore 18enne. Dunque il Genoa sta provando a trattare un’operazione per portare Alan Matturro in Italia ma di questo appena avremo conferme sul giovane ne riparleremo poichè ancora nulla è ufficiale.