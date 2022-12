Un 2022 denso di interventi per i Vigili del Fuoco volontari di Ceva

Infatti l'organico, composto da 20 unità operative di cui cinque capisquadra - nel corso del 2022 sono entrati a far parte del distaccamento due nuove unità , più una in fase di formazione - ha portato a termine 290 interventi (dato relativo a metà dicembre, ndr), registrando un incremento del 20% rispetto al periodo pre pendemico, operando in 44 comuni . Il 37% di interventi è stato effettuato su Ceva.

L'anno che sta per concludersi ha portato con sé diverse tipologie di interventi, molti legati ad incendi, ma ha dato anche grande soddisfazione ai volontari per essere riusciti ad intervenire con capillarità sul territorio di competenza del distaccamento, che conta 24 comuni, e anche in altre zone che hanno fatto richiesta di rinforzi.

Dallo scorso marzo Ceva ha un nuovo capo distaccamento e vice, a ricoprire i due ruoli sono rispettivamente Alessio Olivero e Diego Fridella (leggi qui), che hanno raccolto il testimone da Enrico Amerio e Michele Ruffino e svolgeranno l'incarico per i prossimi cinque anni.

Il comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo ha poi assegnato al distaccamento Ceva due nuovi mezzi, che hanno ricevuto la benedizione di don Franco Bernelli nella giornata di sabato 10 dicembre, che renderanno più efficaci e rapidi gli interventi.

In dettaglio si tratta di un mezzo ACT Man per le operazioni in caso di incendi boschivi e di un mezzo APS Canter 3 posti per polisoccorso.

Il distaccamento quest'anno ha partecipato anche a un bando di Fondazione CRC che ha permesso di accedere a contributi per l'acquisto di nuove attrezzature, il tutto reso possibile anche grazie al lavoro e alla collaborazione con Massimo Gula, il Banco Azzoaglio, il Comune di Ceva e l'associazione cebana "Amici Vigili del Fuoco Volontari - Davide Amerio onlus".

Tra i progetti realizzati quest'anno i vigili del fuoco volontari di Ceva hanno proposto anche due giornate "a porte aperte" dedicate ai bambini, una in primavera e una lo scorso 10 dicembre, riscuotendo un notevole apprezzamento dai più piccoli, cui è stato donato un "kit" con gadgets a tema, forniti grazie a CopyShop e Onoranze Bagnasco. Il distaccamento cebano ringrazia per la collaborazione alla buona riuscita dell'evento la Croce Bianca di Ceva e la panetteria Ravotti per pizza e focaccia che hanno arricchito la merenda che è stata offerta dai Vigili del Fuoco volontari al termine del pomeriggio.

Chiunque volesse dare una mano al distaccamento, donando parte del proprio tempo per mettersi a disposizione della comunità e diventare volontario, può chiedere informazioni attraverso la pagina Facebook (clicca qui).

Ricordiamo che nella prossima dichiarazione dei redditi per chi volesse è possibile inserire il codice fiscale 03254430048 appartenente all’associazione cebana “Amici dei vigili del fuoco volontari Davide Amerio Onlus” e donare così il 5x1000.

L’intero distaccamento di Ceva, da cui emerge soddisfazione per questo 2022 che sta per concludersi e grande fiducia per un 2023 altrettanto positivo, intende rivolgere a tutti i più sinceri auguri di buone feste, ricordando che, come sempre, è vicino a tutti i cittadini.