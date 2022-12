Gespi di Augusta e l’impegno per l’inclusione sociale

Gespi srl, azienda del siracusano (la sede si trova ad Augusta, nella C.da Punta Cugno) ha sempre dimostrato un grande interesse per i temi del sociale.

Ne sono testimoni le varie iniziative che la vedono protagonista su più fronti: dalla collaborazione con l’Università degli Studi di Catania (partecipazione alla “Notte dei Ricercatori” e al recente workshop sul tema Sostenibilità e Ambiente), alla partecipazione alla fiera Ecomondo (evento internazionale che si tiene annualmente a Rimini e che mette al centro tutti i principali temi relativi all’ambiente), al sostegno alla fondazione AIRC per la ricerca sul Cancro e a quello all’Associazione 20 Novembre 1989 project.

È proprio della fattiva collaborazione con quest’ultima associazione che vogliamo parlare in questo articolo.

Cos’è l’Associazione 20 Novembre 1989 project e qual è l’impegno di Gespi

L’Associazione 20 Novembre 1989 è un’associazione senza scopo di lucro che opera sul territorio siciliano impegnandosi nell’assistenza in vari ambiti (sociale, socio-sanitario e scolastico) di bambini e ragazzi con disabilità. L’Associazione conta 5 coordinamenti in tutta l’area della regione siciliana. In particolare Gespi dà il suo supporto all’Associazione 20 Novembre 1989 project.

L’Associazione è nata nel 2016 ad Augusta, comune siracusano dove ha la sua sede anche l’azienda Gespi srl; scopo primario di questa associazione di promozione sociale senza scopo di lucro è quello di migliorare la qualità della vita delle persone, con disabilità.

L’Associazione dedica una particolare attenzione a tutti coloro che vivono situazioni di particolare svantaggio e che, com’è facilmente comprensibile, sono purtroppo a forte rischio di esclusione sociale.

L’Associazione fornisce il proprio supporto alle famiglie e ai caregiver attraverso dei “laboratori”:

· ludico-ricreativi, per bambini e adolescenti (fascia di età 4-17 anni);

· formativi, per persone maggiorenni (età compresa tra i 18 e i 60 anni).

Sono più di 50 le persone con disabilità psicofisiche che usufruiscono di tali laboratori; fra questi si ricordano, per esempio, i laboratori multidisciplinari diurni, i laboratori di autonomia, il laboratorio di cucina, il laboratorio sensoriale, il laboratorio musicale, quello teatrale, quello artistico e altro ancora.

Il sostegno economico di Gespi all’Associazione 20 novembre 1989 project, iniziato nel giugno 2021, si concretizza tramite I Bambini delle Fate S.p.A. Impresa Sociale, un’organizzazione no profit di Castelfranco Veneto (Treviso). In particolare, Ge.s.p.i. ha aderito alla campagna nazionale “Sporcatevi Le Mani”.

La collaborazione dell’azienda di Punta Cugno ha permesso l’attivazione di importanti progetti; in particolare si ricordano le seguenti iniziative:

· “Un’estate da vivere”, progetto che ha permesso a 10 bambini, con autismo e altre disabilità, e alle loro famiglie, di usufruire gratuitamente di attività in piscina per due volte alla settimana, nonché di partecipare ad attività ludico-ricreative per un giorno alla settimana;

· “Noi allo specchio”, progetto teatrale che ha visto il coinvolgimento attivo di 12 ragazzi con disabilità psicofisiche;

· “Le note per sognare”, laboratorio musicale pensato per 14 ragazzi e adulti.

I Bambini delle Fate e il supporto a progetti benefici

Come accennato in precedenza il supporto finanziario di Gespi srl alle varie iniziative benefiche dell’Associazione avviene tramite un’impresa sociale denominata I Bambini delle Fate.

Si tratta di un’organizzazione no profit che ha sede nella provincia di Treviso, per la precisione a Castelfranco Veneto; è stata fondata circa venti anna fa da Franco Antonello e da suo figlio Andrea.

L’impresa di Castelfranco Veneto si occupa di raccolta fondi con un sistema “innovativo”: quotidianamente Franco e Andrea operano in modo da creare gruppi di sostenitori che contribuiscano, con donazioni costanti e regolari, alla realizzazione di progetti di vario tipo che consentano di dare un fattivo aiuto a famiglie che si trovano ad affrontare le difficoltà che l’autismo e vari tipi di disabilità comportano ogni giorno.

L’entusiasmo e il grande impegno di Franco e Andrea (e dei loro molti collaboratori) hanno dato vita a un piccolo “miracolo”; infatti, sono ormai migliaia i sostenitori privati e molte centinaia le imprese (fra cui Gespi srl) che forniscono un concreto aiuto per finanziare i progetti sostenuti da I Bambini delle Fate.

L’impresa sociale di Franco e Andrea sostiene progetti praticamente in tutta Italia (aiuti concreti a progetti in ben 17 Regioni). L’iniziativa di raccolta fondi è denominata “Sporcatevi le mani”.

I privati cittadini e le imprese, fornendo il loro regolare contributo economico, danno il loro aiuto a organizzazioni locali; nel caso di Gespi, azienda di Augusta, il sostegno va, come ricordato precedentemente, all’Associazione 20 novembre 1989 project che ha appunto sede nel comune siracusano.

Un breve sguardo a Gespi

Doveroso un breve cenno a Gespi, azienda siracusana leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in particolare di quelli industriali, di quelli sanitari e di quelli portuali (l’azienda è situata in una posizione strategica all’interno della rada megarese a servizio del porto e del polo industriale).

Ge.s.p.i. gestisce uno dei più importanti impianti di termovalorizzazione per rifiuti non riciclabili, un impianto modello totalmente in linea con gli standard europei relativi all’efficientamento energetico e all’economia circolare, altre tematiche che stanno a cuore all’azienda augustana, una vera e propria eccellenza nel panorama imprenditoriale italiano.