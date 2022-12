Goditi il meglio del mercato delle criptovalute quando acquisti Decentraland e Big Eyes Coin

È necessario investire correttamente per ottenere il meglio dal mercato. Ora, questo è un altro problema. Ci sono diverse criptovalute nello spazio crittografico. I trader nuovi ed esperti potrebbero avere difficoltà a prendere una decisione finale. Questo pezzo fornirà informazioni dettagliate sulle migliori monete da acquistare: Decentraland (MANA) e Big Eyes Coin (BIG).

Decentraland affronta il metaverso

Decentraland è un progetto innovativo che appartiene a una nuova categoria di token crittografici: le monete metaverse. Queste monete sono progettate per concentrarsi sull'offerta ai trader di vantaggi relativi al metaverso. Decentraland funge da piattaforma che consente ai trader di acquistare terreni digitali nello spazio crittografico. Chiunque sarà in grado di acquistare una particolare porzione del metaverso. L'acquisto è simile all'acquisto di un appezzamento di terreno nella vita reale.

Quando hai finito con il tuo acquisto, sei libero di migliorare il tuo prodotto come ritieni opportuno. Dopo un po 'di tempo, i proprietari terrieri possono rivendere la loro terra ad un prezzo più alto. La domanda di terra digitale su Decentraland è in continua crescita perché c'è una quantità limitata disponibile. MANA è il token principale per questo progetto metaverse. Spenderai MANA per acquistare terreni e migliorarli.

Big Eyes Coin detiene un grande potenziale di mercato

Quando molte persone sentono i rapporti su Big Eyes Coin, trovano difficile credere che questa criptovaluta sia una moneta meme. Big Eyes Coin ha molte cose da offrire. Di conseguenza, la moneta meme è riuscita a rimanere rilevante. La prima cosa da notare su Big Eyes Coin è che la moneta meme è stata progettata per gli amanti dei gatti. La criptovaluta ha un'attraente interfaccia basata sui felini.

Inoltre, Big Eyes Coin è già nella sesta fase della sua prevendita. Hanno raccolto più di 11 milioni di dollari per arrivare a questo stadio. Hanno anche venduto una parte migliore di 200 miliardi di token. BIG è la rappresentazione simbolica di Big Eyes Coin. Alcuni token BIG sono ancora rimasti, ma la prevendita di Big Eyes Coin si sta esaurendo rapidamente.

C'è una competizione in corso in cui i trader possono vincere fino a $ 250k. I trader saranno ricompensati in base al numero di token che acquistano. Il 5% della fornitura totale di token sarà assegnato in beneficenza.

Inoltre, Big Eyes Coin ha aggiunto un'interessante utilità al suo protocollo decentralizzato. Questi fanno parte dei piani dei suoi sviluppatori per garantire che la moneta faccia parte dei migliori token crittografici in tutto il mondo entro il 2030. Il token verrà utilizzato nella produzione di NFT.

Il progetto inizierà lentamente, ma nel tempo ci saranno grandi collezioni NFT basate su Big Eyes Coin. Con l'aumentare del numero di collezioni, più trader acquisteranno e deterranno questi token non fungibili. Nel corso del tempo, il contributo di Big Eyes Coins, all'industria NFT, non passerà inosservato.

Gli sviluppatori di questa moneta hanno delineato le loro intenzioni di lanciare uno scambio centralizzato. Questo scambio offrirà ai trader un luogo sicuro e protetto per scambiare i loro token NFT e risorse digitali. BIG sarà il token nativo di questa piattaforma. Big Eyes Coin colpirà la tua fantasia se sei un trader di criptovaluta interessato a progetti unici. Ci sono molte cose interessanti su questa criptovaluta. Quando Big Eyes Coin sarà finalmente lanciato, sarà rilasciato su Uniswap.

