Perché dovresti aggiungere progetti Metaverse al tuo portafoglio crittografico: Decentraland e Dogeliens

Il metaverso è un concetto in qualche modo nuovo che sembra guadagnare popolarità tra gli utenti di recente. Essenzialmente, il metaverso è un mondo digitale in cui gli utenti possono fuggire e creare, costruire e monetizzare la propria terra. Attraente per gli appassionati di giochi, questo nuovo modo di tecnologia consente alle persone di sfuggire alla realtà, divertirsi e guadagnare denaro e premi allo stesso tempo. Che ti piaccia o meno il gioco, sembra che i progetti metaversi possano aiutarti a ottenere grandi ricompense a lungo termine, specialmente con Decentraland (MANA) e Dogeliens (DOGET).

Decentraland (MANA) Uno dei più grandi progetti Metaverse

Decentraland è uno dei più grandi progetti crittografici basati su metaverse sul mercato. Al momento della scrittura, MANA è classificato 53 ° per capitalizzazione di mercato ed è una criptovaluta influente.

Definendosi come una piattaforma virtuale alimentata dalla blockchain di Ethereum, Decentraland consente agli utenti di creare, sperimentare e monetizzare i contenuti di propria iniziativa. Sebbene MANA sia il token principale utilizzato, esiste anche un token secondario chiamato LAND. Poiché l'obiettivo principale è quello di acquistare terreni su cui è possibile costruire, i token MANA sono necessari per acquistare token LAND. I token MANA possono anche essere utilizzati per acquistare avatar, costumi, nomi e altro ancora.

Decentraland utilizza NFT come appezzamenti di terreno virtuali acquistati dagli utenti. Creando un'esperienza unica, il gioco dipende dall'utente e dall'immaginazione dell'utente. L'intera piattaforma digitale è di proprietà dei suoi utenti in quanto gli utenti acquistano tutto nel gioco da soli tramite NFT, oltre a creare i propri NFT.

Per i giocatori, questo è un modo unico e divertente per sfuggire alla realtà e costruire il proprio mondo. Per altri, il concetto di Decentraland può sembrare complicato, ma con questa nuova idea per il futuro del gioco, sembra che Decentraland sia un progetto forte da aggiungere al tuo portafoglio crittografico.

Dogeliens (DOGET) Il nuovo progetto in città

Dogeliens è un nuovo progetto attualmente in prevendita. È una moneta meme che integra anche il metaverso nella sua piattaforma. Completamente diverso da Decentraland, Dogeliens non è solo una piattaforma metaverso. Invece, Dogeliens è una piattaforma integrata con varie funzionalità crittografiche come NFT, decentralizzazione, metaverso e altro ancora.

Secondo il suo white paper ufficiale, Dogeliens afferma di "invadere il metaverso" con l'intenzione di fornire nuovi giochi e contenuti educativi per i suoi utenti. L'obiettivo è aiutare ad ampliare la conoscenza crittografica della società e degli individui in tutto il mondo. Uno dei motivi principali per cui la criptovaluta non è ampiamente accettata dalla società è dovuto alla mancanza di conoscenza che c'è sulla crittografia. Tuttavia, Dogeliens mira a fornire una soluzione per questo utilizzando il metaverso come un modo divertente e interattivo per aiutare a educare le masse, soprattutto perché non ci sono molti progetti crittografici che mirano a educare e aiutare gli utenti a guadagnare grandi ricompense.

Come progetto crittografico avanzato con grandi visioni per conquistare il mercato delle criptovalute, sembra che Dogeliens sia sulla strada giusta per il successo e possa essere una grande aggiunta al tuo portafoglio crittografico!

