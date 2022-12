Busca, arrestato per stalking, pedinamenti e minacce ad una donna

E' dei giorni scorsi l'arresto di un uomo di nazionalità albanese, classe 1988, residente ad Asti.

Il giovane, incensurato, da tempo stava mettendo in atto comportamenti persecutori ai danni di una sua connazionale, residente a Busca. Ed è lì che l'ha raggiunta lo scorso 8 dicembre, quando in tanti hanno assistito al suo arresto, avvenuto in pieno centro, mentre continuava ad inveire e urlare minaccioso contro la donna.

Tenpestivo l'intervento dei carabinieri della Stazione di Busca, che lo hanno arrestato e condotto prima in caserma e poi in carcere a Cuneo, appurando che c'era stato, da parte sua, un vero e proprio comportamento da stalker, fatto di telefonate, pedinamenti, appostamenti sotto casa, fino alle minacce di morte.