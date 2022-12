Saluzzo piange Graziella Canavera, l'ex gestrice del 'Fuori Portico Retrò'

Tanti amici e cittadini toccati dalla commozione per la morte di Graziella Ghigo Canavera, deceduta questa mattina (mercoledì 14 dicembre) all’età di 65 anni dopo una beve malattia.

"Resta nei ricordi di chi l’ha conosciuta il suo sorriso, specchio della sua bontà e generosità – ricorda l’amica Graziella Devalle - e l’azzurro limpido degli occhi che faceva trasparire la sua visione serena e semplice nei confronti della vita e delle difficoltà da superare".

"Una bella persona". Sempre "un ciao" e un "come stai" quando la si incontrava in centro, negli ultimi tempi, in veste di nonna, con il nipotino Tommaso.

Aveva gestito con intuizione per la moda "Fuori Portico Retrò" in corso Italia e con il marito Franco Canavera il negozio Numero Otto in piazza Risorgimento, chiuso da alcuni anni, aperto nel 1976, oltre a "Demi Price", antesignano degli outlet abbigliamento.

Lascia il marito Franco, i figli Alice con Cristiano, Stefano con Katerina, i nipoti Sofia e Tommaso insieme ai tutti i parenti.

Il funerale avrà luogo venerdì 16 dicembre alle 15,30 in Duomo, il rosario domani sera (giovedì 15 dicembre) alle 18 sempre nella Cattedrale.