182 milioni dal Fesr per i progetti Alcotra 2021-2027

Alcotra (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera) è uno dei programmi europei di cooperazione transfrontaliera che intende rafforzare la coesione tra i territori francesi ed italiani.

Dopo l'evento di lancio del Programma avvenuto a Courmayeur e Chamonix a fine novembre, oggi a Cuneo si è svolta la presentazione locale, promossa dalla Provincia.

In totale, sono oltre 182 i milioni disponibili sul FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) per il periodo 2021-2027.

"Il programma di cooperazione Alcotra è una delle fonti di finanziamento più rilevanti per il territorio montano del Torinese e del Cuneese. Ed è anche una sfida che come Piemonte vogliamo raccogliere e vincere- afferma il Vice Presidente della Regione ed assessore alla Montagna Fabio Carosso. Dopo la presentazione a fine novembre, riteniamo sia davvero utile far conoscere le opportunità che Alcotra offre al territorio della provincia di Cuneo che è storicamente dinamico ed innovativo".

I partners del Programma di Cooperazione Italia-Francia Interreg VI A Alcotra 2021-2027 sono gli Stati membri di Francia ed Italia, le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, la Città metropolitana di Torino, le Province di Cuneo e Imperia per il nostro paese.

Le Regioni Alvernia Rodano Alpi e Provenza Alpi Costa Azzurra ed i dipartimenti Alta Savoia, Savoia, Alte Alpi, Alpi dell' Alta Provenza, Alpi Marittime per la Francia.

Gli obiettivi di Alcotra 2021-2027:

Ridinamizzare l'economia nello spazio Alcotra : Ricerca, sviluppo e innovazione; digitale.

Rispondere alle sfide ambientali : Resilienza ai cambiamenti climatici, energia rinnovabile, mobilità.

Rispondere alle conseguenze dell a c risi sanitaria con esperienze da capitalizzare : Istruzione, salute, turismo e cultura.

Sperimentare nuove forme di c ooperazione territoriale : valorizzare l'esperienza dei Piani territoriali integrati, articolare un approccio dal basso verso l'alto.

Superare gli ostacoli transfrontalieri: nuova governance, coinvolgere i beneficiari con le competenze necessarie in settori specifici.

Beneficiari dei fondi sono amministrazioni pubbliche, Università e centri di ricerca, Parchi naturali, Camere di commercio, cluster di innovazione e settori commerciali.

Per il nuovo programma, saranno finanziati microprogetti per sostenere nuovi tipi di beneficiari che realizzano progetti di cooperazione su scala ridotta, compresi tra 25.000 e 75.000 euro con procedure e monitoraggio semplificati

Nel corso della presentazione di oggi sono state illustrate la cooperazione transfrontaliera attraverso le diverse programmazioni Alcotra, il programma Alcotra 2014-2020 in provincia di Cuneo ed alcuni esempi di buone pratiche di cooperazione del territorio.

https://www.interreg-alcotra.eu/it