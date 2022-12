Chi è nonna Emilia Colombo, sciatrice di 86 anni e maestra di sci di Mike Bongiorno

C'è tanta passione nella storia di Emilia Colombo, nonna Emilia, che fu l'insegnante di sci di Mike Bongiorno e che, ancora oggi, all'età di 86 anni compiuti, continua a portare avanti il suo amore per lo sci e la montagna.

Soprannominata “Colombina”, nome che deriva da una trasmissione televisiva a cui da giovane aveva partecipato, la signora Emilia, classe 1936, è un vulcano di energia. E Prato Nevoso, stazione sciistica che tanto ama e dove ha una casa, ha deciso di premiarla con uno stagionale omaggio.

"Tutta la nostra famiglia è molto orgogliosa di questo riconoscimento - commenta il figlio e apprezzato chef dell'hotel San Carlo, Carlo Zarri, raggiunto da noi telefonicamente - "Mia mamma è una persona piena di energia, da sempre ama la montagna e Prato Nevoso. Nella sua vita lo sport non è mai mancato e ha cercato di trasmettere la stessa passione prima a noi figli e poi ai nipoti. A volte è difficile starle dietro, è sempre pronta ad aiutarci anche al ristorante e si occupa lei stessa di coltivare curare le erbe aromatiche. Quando si è trasferita a vivere a Cortemilia, non appena ha avuto un piccolo gruzzolo da parte lo ha utilizzato per comprare un alloggio a Prato Nevoso, circondata dalle montagne del Mondolè, il suo posto del cuore. A nome di tutta la mia famiglia ci tengo a ringraziare Prato Nevoso e la Mondolè Ski per questo importante riconoscimento".

Residente a Cortemilia, la signora Emilia ha due figli, Carlo e Consuelo, sposati rispettivamente con Paola e Luca, e due nipoti Riccardo di 25 anni, che ha concluso il perfezionamento dei suoi studi in America e che lavora per la Ferrero in Texas e Cheyenne, studentessa dell'Istituto Alberghiero "Giolitti" di Mondovì.

[Nonna Emilia a Cortemilia con Faustino Coppi e Beppe Conti in una foto condivisa su Facebook dallo chef Carlo Zarri]

Bergamasca di origine, la signora Emilia ha iniziato a sciare all'età di 17 anni, diventando a 21 maestra di sci e a 27 vice campionessa Italiana di slalom gigante.

Volto noto della tv, ospite della trasmissione "I Fatti Vostri", su Rai2, aveva detto: "Il prossimo anno mi comprerò gli sci nuovi. Alla mattina mi alzo presto, verso le cinque, per non disturbare i vicini faccio la maglia." - e proprio in quell'occasione aveva svelato un segreto per vivere bene - "un sorso di grappa nel caffè e un bicchiere di vino a pranzo."

La signora Emilia sarà premiata mercoledì 21 dicembre alle 12, in via Corona Boreale n.1, a Prato Nevoso.