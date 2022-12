Esplosione in una abitazione a Barge, in via Gallo. E' successo attorno a mezzogiorno di oggi 16 dicembre.

All'interno c'erano due persone, un bambino, miracolosamente illeso, e la madre di 31 anni, trasferita in codice rosso con l'elicottero del 118 al CTO di Torino.

Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo assieme ai volontari di Barge, oltre ai carabinieri.